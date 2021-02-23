معمول السميد الفاخر بكل اسراره وتكاته مثل الجاهز

معمول السميد تتساءل العديد من الاشخاص عن الأسرار الخاصة بـ معمول السميد وطريقة تحضيره بطريقة سهلة و ايضا سر طراوة المعمول، وكيفية تميز عن التي يتم تقديمه في المحلات ونقوم بشرائه وتحضير ايضا العجين التي من خلاله نقوم بتناوله كما أنه مختلف تماما إذا كان من خلال العجينة الهشة، أو الحشوات المختلفة يعتبر هذا أمر هام جدا عند أغلب النساء و تبحث بصفة مستمرة لتحضير الأبناء بطريقة سهله وبسيطه لذا سوف نقوم اليوم بتحضير معمول السميد ونعرف أيضا طريقته المميزة كل ما عليك هو أن تتابع هذا المقال، بجميع حذافيره لكي تتعلمي كل ما هو جديد نحو المعمول بالسميد

لكي نحصل على طراوة المعمول بالسميد وذات طعم شهي ومميز يمكننا ايضا أن نقوم باتباع بعض الخطوات التالية للحصول على افضل نوع معمول

أولا يجب أن تقوم بالالتزام بكافة المقادير التي يتم التحدث عنها فهي من ضمن الآثار التي تنجح من خلالها المعمول.

يجب أن تكون الزبدة التي نقوم باستخدامها بارده وليس ساخنة لانها سوف يتم إذابته بشكل سريع مما يؤدي إلى عدم تماسك العجينة عندما نقوم بحلوها

لابد أن تكون الزبدة من درجة حرارة الغرفة.

لاتقوم باستخدام العجان اثناء عجين السميد، هذه الخطوة قد تكون سبب كبير في فشل المعمول لكن كل ماعليك هو أن تقوم بتقلب هذه المكونات بيديك فقط وليس بالعجانه.

من السميد الناعم ثلاث أكواب.

من السميد الخشن كوب واحد.

من السمن 300 جرام يعني كوب ونصف.

من الزبدة نصف كوب.

من الحليب البودر ملعقتين فقط.

من المستكة نصف ملعقة ويفضل أن تكون مطحونة.

من المحلب ملعقة واحده.

ومن الدقيق ملعقتين أو ربع كوب.

من الملح ملعقة واحدة.

من الخميرة نصف ملعقة.

من السميد نصف كوب.

من التمر ربع كيلو.

اولا نقوم بوضع المحلب والمستكة والسكر المطحون.

ونبدا بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم نقوم باضافة الزبدة والسمنه وتكون باردة ايضا وليست ساخنة.

ثم نقوم بفرك السميد جيدا ويجب أن نقوم بتركه على الاقل يوم كامل.

ثم نقوم بوضع باقي المكونات من الشمر واليانسون والحليب البودر والسمن، والحليب الدافئ والخميرة، ونستمر في العجن كي ترتاح تماما على الاقل ساعتين.

نقوم بتشكيل العجينة على شكل المعمول المدور ونبدا بوضع كمية بسيطة من العجوة.

ثم نقوم بغلق من جميع الجهات ونقوم بأدخالها الفرن.

ويفضل أن تكون درجة الحرارة 200 درجة مئوية.