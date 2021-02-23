طريقة لقيمات محشيه بالجبن الكيري طريه وهشة زي القطن

طريقة لقيمات محشيه لقيمات الجبنة أو لقمة القاضي كما يطلق عليها هي من ضمن الحلويات الهائلة والمقرمشة، ايضا ولكنه يتواجد بسرعة مستمرة في شهر رمضان الكريم لأن عمل الحلويات الاقتصادية التي لا تكلفنا الكثير، كما أنها شهيرة أيضا في جميع أنحاء العالم ومكوناتها أسهل مما يمكن، وتتواجد بصفة مستمر داخل منزلنا كما يمكن أن تقوم بتسويتها بالعديد من الطرق خطوات فمن بعض الأشخاص يقوم بتحليتها مع العسل الرائع والبعض الاخر يقوم عمل حشو من الجبنه وهي تعتبر اسهل مما يمكن ابدا ايضا بتحضيره كوجبة سحور وجبة إفطار في الأيام العادية كل ماعليك هو أن تتبعي هذا المقال التي يتحدث عن طريقة لقيمات بالجبن الكيري الهائلة بخطوات مما يمكن تابعي معي.

الدقيق الأبيض كوب ونصف.

المياه كوب الاربع.

الخميرة مع ملعقة صغيرة.

سكر ملعقة صغيرة.

القشطة علبة ونصف.

جبنة كيري مقسمه الى اربع قطع صغيرة.

جبنه شيدر أو موتزاريلا.

اولاً نقوم بخلط كمية من السكر مع الخميرة الفورية.

ثم نقوم باضافة الدقيق ونقوم بتقليبه هذه المكونات جيدا.

ويفضل تركهم خمس دقائق.

ثم نقوم باضافة المياه.

وفي وعاء اخر نخلط عليها كافة المكونات من المياه والجبنة.

ثم نقوم بترك هذه العجينة لمده ساعة أو ساعتين لكي ترتاح ويزداد حجمها.

ونجد أن شكلها أصبح مميز ونبدأ بعد ذلك بتشكيل اللقيمات على شكل مدور ونقوم باضافة قطع صغيرة من الجبن الكيري.

ويجب تركها مرة ثانية لمدة نصف ساعة

وبعد ذلك نقوم بوضع كمية بسيطة من الزيت على النار ونتركها حتى الغليان.

ونبدا باضافه لقيمات الجبنة الكيري.

ونقوم بالتقليب ولكن يفضل ايضا أن نقوم بعد ذلك بوضعها في الرباط لكي تعطي طعم ومذاق مختلف

كما يمكننا أيضا أن نقوم بتحضيرها بطريقة اخري عندما نلغي الجبن ونقوم بوضعها في الطاسة، ونضعها في الشربات أو الشوكولاتة، فهي فكل الأحوال ذات طعم مميز