طريقة عمل كيكة العسل الروسية الهشه والطريه جدا 

كيكة العسل الروسية أو ما يطلق عليها كيكه الشيش، هي من ضمن الكيكات المتميزة، هى الاروع على الاطلاق دائما نقوم بتناولها في كافة المطاعم المختلفة التي تقدم الوجبات الرئيسية، ولكن نرغب في العديد من الأحيان أن نقوم بتحضيرها داخل المنزل فهي لا تحتاج مجهود ولكنها تحتاج صبر قليل أثناء تحضير، وذلك لأنها تستحق أن نقوم بالصبر في تحضيرها لانها من افضل الكيكات التي يمكنك أن تقومي بتناولها كما تعتبر هذه الوصفة أنجح الوصفات لكي تحضيرها لأبنائك، وتحضيرها في اعياد الميلاد كل ما عليكى هو أن تتبعي المقال بجميع تفاصيله.

2 كوب كبير من الدقيق ويمكن ايضا أن نقوم بتحضير نصف كوب اخر عند الحاجة.

زبدة ليس سائل.

كوب وربع من السكر.

كوب ونصف من العسل .

2 بيضة.

ملعقة كبيرة من الخل ويفضل أن يكون الخل الأبيض

البيكربونات الصوديوم أو البيكنج بودر.

وعاء عميق نبدأ بوضع كمية من السكر على النار وسوف نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا من السكر حتى يتكرمل

بعد ذلك نقوم بإضافة العسل مع الكراميل.

نقوم بتقليب هذه المكونات جيدا.

ثم نبدأ بإضافة الزبدة بشكل تدريجي.

تترك هذه المكونات لمدة ساعة.

ثم نبدا بوضع جميع المكونات جيدا في وعاء ونخلطهم

من بعد ذلك لابد من أضافة البيكنج بودر والقليل من الخل.

سوف يحدث تفاعل هذه المكونات مما يحدث فوران ايضا.

ولكن يجب أن نقوم باستخدام ملعقة خشبية التقليب لكي لا يلتصق هذا العجين بيدينا.

نبدا بالتقديم هذه العجينة إلى 8 اقسام أو ثمانية كرات صغيرة.

ثم نقوم بفرد كل قرص أو طبق على حدة.

ونقوم بوضعها في الصينية ونضع ايضا كمية بسيطة من الدقيق في الصينية لكي لا يلتصق هذا المزيد.

ونقوم بإدخالها في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

أو تترك لكي تستوى تماما.

ونقوم بوضع هذه الأقراص داخل أطباق التقديم أثناء خروجها من الفرن مباشرة.

نقوم بوضع حشوات مختلفة من الكريمة أو العسل.

ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

ثم نقوم بتقطيعها ونقوم بتقديمها لابنائنا أو الضيوف الموجوده لدينا