طريقة عمل صابونة القهوة لبشرة ناعمة مثل الحرير

صابونة القهوة ، من أنواع الصابون التي تعتني بالبشرة وتجعلها ناعمة مثل الحرير وتصبح بيضاء مثل القطن، وتعمل على إزالة الروائح التي تكون عالقة بالأيدي مثل بقايا الأكل كالسمك، والصابونة تعتبر من أقوى أدوات العناية بالبشرة وتعمل على تقشيرها من الجلد الميت والبقع السوداء والبثور، وينصح بعملها في المنزل حتى تحتوي على العناصر الطبيعية التي تفيد البشرة والجلد، وتكون خالية من المواد الكيميائية التي توجد في أنواع الصابون التي يتم شرائها من الخارج، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على مكونات وطريقة عمل صابونة القهوة في المنزل بأقل تكلفة وبأسط الخطوات.

مكونات عمل صابونة القهوة

تحتوي الصابونة على العديد من المكونات الطبيعية التي توجد في أي منزل وهى كالتالي:-

إناء قياس ملعقة لتقليب الخليط. قوالب لوضع الخليط بها. 450 جرام من الصابون النقي المبشور. 60 جرام من القهوة المطحونة.

طريقة التحضير

يجب إتباع الخطوات التالية في طريقة تحضير صابونة القهوة بالمنزل:-

نقوم بوضع الصابون المبشور في وعاء، ونضعه على النار ونقوم بتقليبه حتى يذوب تماماً.

يجب أن نتجنب وصول الصابون لدرجة العليان وإذا حدث ذلك يجب إضافة مقدار من الكحول عليه للتخلص من الفقاعات.

نقوم بإضافة القهوة إلى كمية الصابون المذابة، ونحرك المكونات بشكل جيد باستخدام الملعقة.

نقوم بوضع الخليط في القوالب التي تم إعدادها لذلك.

نترك الخليط جانباً حتى يتماسك جيداً لمدة ثلاثة ساعات ثم يتم استخدامه.

فوائد صابونة القهوة

تحتوي هذه الصابونة على فوائد عديدة وهى كالتالي:-

تستخدم في توحيد لون البشرة. تعمل على كسر الدهون التي توجد بالبشرة، وتنحيف المناطق التي نرغب في تنحيفها، عن طريق التدليك المستمر لهذه المناطق. تقضي على التجاعيد وتخفف من التشققات التي تنتج بسبب الجفاف. تعالج مشكلة ظهور حب الشباب، والبقع السوداء والداكنة بالوجه.