أقوي وصفات لتنعيم الشعر الجاف تجعله حرير من أول مرة بديل الكيراتين، حلم كل النساء هو الحصول علي شعر ناعم ومنسدل حتي تبدو في مظهر جمالي رائع كما يمنحها ثقة في النفس، ولكن هناك بعض العوامل التي تقف عائقاً أمام تحقيق ذلك مثل عوامل الطقس السيئة أو الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الساخنة، وكل هذا يؤدي إلي جفاف الشعر بصفة مستمرة ويجعلها تلجأ إلي الكيراتين أو البروتين لتتمتع بشعر كالحرير، ولكن هذه الطرق تدوم فترة معينة ثم يزول مفعولها كما أنها مكلفة، ولهذا من خلال موقع ثقفني سوف أقدم لكي وصفة طبيعية مذهلة تمنحك شعر ناعم حرير.

وصفات طبيعية لتنعيم الشعر الجاف وتمنحه النعومة كالحرير نتائجها رهيبة

تنعيم الشعر الجاف هو مشكلة تواجه الكثير من النساء ولعلاج خشونة الشعر وجفافه، يجب عليك البحث عن الأسباب وتفاديها حتي نتمكن من الحصول علي النتيجة المطلوبة وهو الشعر الناعم، وتتوافر في الطبيعة مواد فعالة وآمنة علي الشعر وتعطيك ما ترغبين من أول استعمال.

وصفة ماء الورد والبيض لتنعيم الشعر الجاف وجعله كالحرير

ماء الورد معروف بفوائده الكثيرة في علاج مشاكل البشرة ولكن أثبتت فاعليته أيضاً في تنعيم الشعر وتغذيته بالترطيب اللازم، حيث يساعد في زيادة نعومة الشعر والتخلص من القشرة كما يحد من تلف الشعر، أما البيض يحتوي علي بروتينات هامة تمد الشعر بالنعومة والرطوبة من أول مرة.

كوب صغير من ماء الورد.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

قومي بمزج ماء الورد والبيض والخل في وعاء عميق، ثم توضع الوصفة علي كامل الشعر وفروة الرأس مع التدليك بلطف لمدة دقيقتين لتنشيط الدورة الدموية.

تترك الوصفة علي الشعر لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء البارد، وتستخدم هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر ناعم وبدون كيراتين.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الجافطريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامهاوصفة زبدة الشيا وزيت جوز الهند لتنعيم الشعر الجاف لشعر أكثر نعومة

زبدة الشيا مكون غني بالعديد من الفيتامينات والأحماض الدهنية مما تعمل علي ترطيب الشعر، كما تحتوي علي مضادات أكسدة تقوم بحماية الشعر من الجفاف، وزيت جوز الهند يعد بلسم طبيعي للشعر لاحتوائه علي أحماض دهنية تساهم في منح الشعر النعومة واللمعان.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الأرغان.

قومي بوضع زبدة الشيا وزيت جوز الهند في وعاء، ثم يتم إذابتهم علي حمام مائي ساخن ويترك حتي يبرد تماماً وبعد ذلك أضيفي زيت الأرغان وامزجي المكونات لمدة دقيقتين.

يتم توزيع الوصفة علي الشعر باستخدام فرشاة صبغة الشعر، وتترك الوصفة لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء الفاتر والبلسم ويتم تكرارها 3 مرات أسبوعياً لشعر حرير بدون كيراتين.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الجافطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخداموصفة العسل والزبادي لتنعيم الشعر الجاف لشعر حرير

يحتوي العسل علي العديد من العناصر المغذية للشعر مما يمنحها النعومة والترطيب اللازم، كما يعدان مكونان غنيان بخصائص فعالة في محاربة البكتيريا في فروة الرأس ويجعل الشعر أكثر رطوبة وانسيابية.

ملعقة كبيرة من العسل.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

2 بيضة.

قومي بخفق البيض جيداً في وعاء ثم أضيفي الزبادي والعسل، وامزجي المكونات حتي تحصلي علي عجينة مثل الماسك.

تترك الوصفة لمدة 30 دقيقة ثم يغسل الشعر بالماء البارد، وتستخدم وصفة تنعيم الشعر الجاف مرتين في الأسبوع للحصول علي شعر ناعم ولامع.

مكونات وصفة تنعيم الشعر الجافطريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر الجاف لشعر حريروصفة الحلبة لتنعيم الشعر الخشن

الحلبة من أهم العناصر التي يحتاج إليها الشعر حيث تحتوى على كمية كبيرة من البروتينات وحمض “النيكوتينيك” الذي يمنح الشعر الترطيب ويمنع تقصفه مما يساعد على نمو الشعر بصورة طبيعية، كما تحتوى الحلبة على مادة “الليسيثين” التي تعمل على ترطيب فروة الرأس وتعالج مشاكل جفاف الشعر.

لتحضير وصفة الحلبة لتنعيم الشعر نقوم بوضع كمية مناسبة من الحلبة فى وعاء به ماء من الليل حتي الصباح، ثم نقوم بعجن الحلبة لنحصل على مزيج متجانس ونضيف إليه ملعقة من الزبادي وملعقة من زيت الزيتون ويتم تدليك الشعر بهذه الخلطة وتترك لمدة ساعة ثم يشطف جيدا بالماء ويجب تكرار تلك الوصفة من وقت لآخر للحفاظ على ترطيب الشعر مما يمنحه النعومة التي تحلمين بها.