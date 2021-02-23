فوائد الخميرة الغذائية وأضرارها، دوت الخليج فوائد متعددة تحدثت عنها مختلف المواقع الصحية، التي أكدت أن الخميرة تحتوي على بروتين وحديد وبوتاسيوم ودهون صحية، وعدد من العناصر الغذائية المفيدة، والخميرة تستخدم في إعداد الخبز والمعجنات، كما تتوفر على شكل مكملات غذائية، ونتعرف على فوائدها في التالي:

فوائد الخميرة الغذائية:

ذكر موقع "ويب طب" مجموعة من الفوائد للخميرة وهي:

الخميرة غنية بعنصر الكروم وهو عنصر يمكن أن يكون مفيد لمرضى السكري كونه يساهم في خفض سكر بالدم.

الخميرة تحتوي على مضادات التهاب، وبالتالي فهي تقام أي أعراض صحية سببها البكتيريا خاصة في الجهاز الهضمي، وهي تعمل على تنظيم الإفرازات المعوية وعلاج الإسهال والتخلص من الالتهابات المعوية.

للخميرة تأثير إيجابي على صحة النساء فيما يتعلق بالدورة الشهرية، فهي تخفف من آلام الحيض وأعراض متلازمة ما قبل الحيض.

من أبرز فوائد الخميرة التقليل من مستويات الكولسترول والدهون الضارة في الجسم.

العناصر الغذائية في الخميرة تساهم في محاربة الانفلونزا ونزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي العلوي.

يعرف عن الخميرة فوائدها المهمة لصحة البشرة و الوجه، وهي فعالة في علاج حب الشباب من خلال تعزيز عمل خلايا الدم البيضاء لمحاربة البكتيريا ال المسببة لحب الشباب.

تستخدم الخميرة في علاج الحروق و تنظيف البشرة والتخلص من البثور والرؤوس السوداء.

تحتوي الخميرة على مجموعة من العناصر المهمة لصحة الشعر ومنها فيتامينات ب وبعض الأحماض الأمينية والمعادن.

الخميرة مصدر للبروتين وبالتالي فهي مفيدة لصحة العضلات.

الحديد في الخميرة يعمل على تعزيز صحة الدم ومنع الإصابة بفقر الدم.

أضرار الخميرة الصحية:

الخميرة تساهم في زيادة الوزن من خلال فتح الشهية.

الإفراط في الخميرة يسبب مرض النقرس ومشكلات بالكلى.

الخميرة ليست آمنة للمرأة الحامل أو المرضعة.

الخميرة لا تناسب المصابون بمرض كرون.

الخميرة تساهم في خفض السكر و بالتالي على مرضى السكري عدم الإكثار منها.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.