طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية بالصور خطوة بخطوة

المكرونة بالبشاميل أحد أفضل الأكلات المحببة والمفضلة لدي الكثير من الشباب والفتيات خاصة وأنها أكلة ذات نكهة جميلة وشهية وهي من الأكلات المنتشرة بشكل كبير في العالم وخاصة في الوطن العربي لديها الكثير من العشاق والمحبين التي تعد هي الأكلة المفضلة بالنسبة لهم لذلك يبحث عدد كبير من السيدات عن طريقة عمل المكرونة بالبشاميل في المنزل وتريد معرفة أفضل طريقة يمكنهم من خلالها عمل المكرونة بشكل صحيح وتستمتع بأحد أفضل الأكلات الشائعة، ونقدم لكم في هذا الموضوع أسهل طريقة عمل مكرونة بالبشاميل في المنزل بأقل التكاليف في خطوات بسيطة وسريعة.

طريقة عمل المكرونة بالبشاميل

تعد طريقة عمل المكرونة بالبشاميل طريقة بسيطة وسهلة ويمكنك تحضيرها بشكل مميز في المنزل ويمكنك اعداد المكرونة بالبشاميل بنكهات مختلفة مثل المكرونة باللحمة المفرومة والمكرونة بالفرخ والعديد من أنواع المكرونة بالبشاميل المختلفة الأخرى.

مقادير المكرونة بالبشاميل

30 جرام من الدقيق = 3 ملاعق كبيرة.

لتر حليب.

نصف كيلو من المكرونة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

2 ملعقة كبيرة من الجبن مبشورة.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

لكي تقوم بتحضير البشاميل قومي بإحضار مقلاة وضعي السمن بها وضعيها علي النار.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق وقلبية لمدة 3 دقائق بعد ذلك أضيفي الحليب إلى المقلاة واستمري في التقليب حتى يتكون خليط.

بعد ذلك قومي باضاه الجبن واستمري في تقليب الخليط معا وبعد ذلك ارفعي المقلاة عن النار.

قومي بسلق المكرونة في إناء علي نار متوسطة بعد ذلك أخرجيها وصفيها من الماء.

احضري صينية الفرن وضعي بها نصف المكرونة التي قمتي بسلقها.

افردي المكرونة في الصينية وقومي بوضع القليل من البشاميل.

بعد ذلك قومي بوضع باقي المكرونة وضعي باقي البشاميل عليها، ويمكنك وضع اللحم المفروم أو الفراخ قبل وضع طبقة الباشميل الأخيرة.

بعد ذلك ضعي الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نصف ساعة.