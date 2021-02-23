العيش الفينو القطنى فى المنزل مثل الجاهز بعجينه طريه سحريه وهشه لجميع انواع المخبوزات

طريقة عمل الفينو العيش الفينو من أهم أنواع الخبز الذي لا يمكن الاستغناء عنها لعمل أشهى أنواع السندويتشات بكافة أنواعها، كما أنه يكون خفيف على المعدة ويمكن لكل سيدة مسئولة عن أسرة تقوم بتحضيره في المنزل بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نقوم بتقديمها إليك اليوم في السطور القادمة.

نقدم إليك سيدتي أسهل طريقة لعمل العيش الفينو حتى نوفر عليك الكثير من الوقت والمال الذي يتم هدره في شراء العيش الفينو كالتالي:

1 كيلو وربع دقيق متعدد الاستخدامات.

2 ملعقة كبيرة زيت.

1 ملعقة خميرة فورية.

1 ملعقة كبيرة سكر.

1 ملعقة بكينج بودر.

1 كوب حليب سائل أو بودرة.

4/1 ملعقة ملح.

4/1 كوب زبدة سائلة.

2/1 كوب ماء.

قومي بذوبان الخميرة مع السكر في ربع كوب من الماء الفاتر وقلبي جيداً حتى أن تفور وتتفاعل وتركيه جانباً حتى أن تتخمر.

ضعي الدقيق والبكينج بودر والزيت والحليب والملح والزبدة مع بعضهم في وعاء وابدئي العجن باستخدام اليدين مع إضافة الماء واحدة واحدة حتى تحصلين على عجينة متماسكة واستمري في العجن لمدة 5 دقائق.

يتم تغطية الوعاء وترك العجينة لمدة ساعة كاملة في مكان دافئ حتى تتخمر ويتضاعف حجمها.

قسمي العجينة لكرات متساوية الحجم ومن ثم يتم رشها بقليل من الدقيق حتى لا تلتصق باليد.

يتم فرد العجينة على سطح صلب مرشوش بالدقيق باستخدام الشوبك حتى يكون لديك عجينة بشكل دائري بسمك سم.

قومي بلف العجينة على شكل اسطوانة مع غلق أطرافها باليدين وضعهها في صينية حتى أن يتضاعف حجمها.

قومي بدهن وجه العيش الفينو بخليط صفار البيض والحليب، ثم احضري صينية الفرن المدهونة بالزبدة ورصي بها قطع العيش الفينو مع مراعاة ترك مسافة.

ثم ادخليها إلى الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية حتى تصبح باللون الذهبي.