سر عمل مخلل اللفت هيخليه مقرمش ولونه حلو لآخر واحدة ومش هيسود

يعتبر مخلل اللفت أحد أشهر أنواع المخللات المنتشرة في جميع الدول ويعشقها جميع الفئات العمرية سواء من الرجال أو النساء، وذلك لمذاقه الشهي وطعمه اللذيذ الذي لا خلاف عليه، كما أنه من المقبلات الخفيفة التي يسهل تناولها في أي وقت وجانب أي طعام يرغب به الشخص، فهو لا يقيد الشخص بطعم محدد، بل من الأشياء المتاح تناولها وفقًا للرغبة.

سر عمل مخلل اللفت

مع تعدد أنواع المخلل يظل اللفت في المقدمة، فهو معشوق الجميع، كما يسهل تناوله في أي وجبة، وحرصًا منا على سلامة جميع أفراد أسرتك نقدم لكم اليوم أسهل طريقة لتحضير مخلل اللفت في المنزل بمكونات بسيطة وخطوات سهلة يمكن للجميع تنفيذها بسهولة شديدة.

واحد كيلوجرام من اللفت.

ربع كوب من الملح البحري.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

حبة من الشمندر.

ثلاثة أكواب من الماء.

قومي عزيزتي في البداية بغسل حبات اللفت بشكل جيد، ثم ابدأي بتقطيع اللفت إلى شرائح متوسطة الحجم. قومي برص شرائح اللفت في برطمان التخزين ثم قومي بوضع شرائح الشمندر بين اللفت حتى تكسبه اللون الأحمر الرائع. في وعاء على النار قومي بمزج الماء مع الملح والسكر وتركهم حتى الغليان لمدة 3 دقائق، وبعدها قومي بسكب الخليط على اللفت، ونغلق البرطمان بشكل جيد ونتركه لمدة شهر.

مقادير مخلل اللفتطريقة تحضير مخلل اللفت

يعد اللفت المخلل من أشهر أنواع المخللات منذ الزمن القديم، فكان يقوم الجدود بعمله ليتم تناوله بجانب وجبة الغذاء، ويحضره الكثير من السيدات عند قدوم شهر رمضان كي يتم تناوله من قِبل جميع أفراد الأسرة بجانب وجبة الإفطار، ويُذكر أننها قدمنا لكم طريقة ناجحة لتخليل اللفت في المنزل، حتى لا تقومين بشرائه من الخارج.