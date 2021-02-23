طريقة عمل البسبوسة بالكراميل والبرتقال اللذيذة في المنزل في خمس دقائق

البسبوسة بالكراميل والبرتقال تعتبر من الحلويات التي يحبها الكبار والصغار، وتبحث جميع الامهات على سر نجاح البسبوسة التي لها طعم شهي ورائع، ومن يذوق طعمها لا يمكن مقاومتها، تختلف طريقة تحضيرها من بلد لأخر وتختلف من حشوة لأخر منها بحشوة الكراميل ومنها بالقشطة ومنها بالمكسرات ومنها بجوز الهند وغيرها، وتبحث الامهات على طريقة عملها زي المحلات وأحلي حفاظاً على سلامة العائلة من البكتيريا والتلوث، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على مكونات وطريقة تحضير البسبوسة بالكراميل والبرتقال اللذيذة والشهية.

مكونات عمل البسبوسة بالكراميل

تحتوي البسبوسة بالكراميل على بعض المكونات الرائعة وهي كالتالي:-

2 كوب من السميد.

كوب ونصف من السكر الناعم.

كوب من اللبن زبادي.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

2 ملعقة كبيرة من السمنة.

ربع كوب من الشربات.

2 كوب من صوص الكراميل الجاهز.

لوز للتزيين (حسب الرغبة).

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل البسبوسة بالكراميل اللذيذة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به السميد مع السكر ثم نضيف إليه السمنة والبيكنج بودر ونقلب الخليط جيداً حتى يصبح الخليط مثل الفتات. قومي بإضافة اللبن الزبادي ونقلب حتى تصبح عجينة طرية ومتجانسة. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. تحضير صينية وندهنها بالسمنة ونسكب بها الخليط فيها ونساوي سطحها. قومي بتقطيعها الي مربعات من الوجه فقط ونزين كل مربع بحبة لوز وتترك لمدة ساعة لترتاح. ندخل الصينية في الفرن المحمى مسبقاً حتى تتحمر. نخرج الصينية من الفرن ونسكب عليها الشربات الساخن وهي ساخنة وتترك حتى تتشرب جيداً. نسكب صوص الكراميل وندخلها الفرن الساخن مرة أخرى دون تشغيل الفرن لمدة خمس دقائق.

مكونات عمل بسبوسة البرتقال

سوف نتعرف على مكونات عمل بسبوسة البرتقال وهي كالاتي:-

كوب من عصير البرتقال.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

نصف كوب من السكر الناعم.

نصف كوب من السمن.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

2 كوب من السميد.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

شربات.

طريقة التحضير

يحتوي طريقة تحضير بسبوسة البرتقال على بعض الخطوات وهي كالتالي:-

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وتدهن الصينية بالسمن. تحضير إناء ونضع به السميد، ونضيف إليه السمن، ويفرك جيداً ببعض. ثم يضاف السكر والبكينج بودر وبشر البرتقال، وتخلط المكونات جيداً. يذوب العسل في عصير البرتقال، ويضاف على المكونات السابقة، ونخلط المكونات جيداً حتى تتجانس ونضعها في الصينية. ندخل الصينية الفرن لمدة 25 دقيقة حتى تنضج ويصبح لونها ذهبي. نخرج الصينية من الفرن، ويسكب عليها الشربات الساخن ونتركها تبرد ونقطعها وتقدم بالهنا والشفا.