طريقة عمل الكيك الهش بأبسط المكونات

تعد طريقة عمل الكيك الهش من أسهل الوصفات التي يمكن تحضيرها بالمنزل باحتراف؛ حيث أنها لا تستغرق سوى دقائق معدودة في التحضير، كما أن مكوناتها بسيطة ومتوفرة، والكيك من الحلويات التي يفضلها الجميع على اختلاف طرق تحضيرها، فهناك الكيك بالبرتقال والكيك الإسفنجي و الكيك بالشوكولاتة، كما يمكن تحضيرها بأشكال مختلفة كالشكل الدائري أو المستطيل، وتتميز الكيكة بفوائدها الغذائية العالية؛ حيث أنها غنية بالفيتامينات والبروتينات والكلسيوم، وهذا يرجع لمكوناتها من الحليب والبيض والسكر والطحين كمكونات أساسية.

طريقة عمل الكيك

يعتقد البعض أن طريقة عمل الكيك الهش صعبة؛ وهذا يرجع لأنها قد تفشل في بعض الحالات وتصبح غير ناجحة، لذلك فلكي ينجح الكيك الهش، لابد من الالتزام بالنصائح التالية:

يجب أن تكون كافة مكونات الكيك بدرجة حرارة عادية وليس من البراد.

يجب استخدام كوب معياري واحد لكافة المكونات.

يشترط عدم فتح الفرن أثناء تسوية الكيك قبل مرور 15 دقيقة.

يجب استخدام قالب مناسب لمقدار الكيك.

يفضل خفق المكونات جيدًا كما في الطريقة.

يجب الالتزام بمقادير تصنيع الكيك كما هي بالوصفة.

يشترط تسوية الكيك في فرن ساخن مسبقًا.

ثلاث حبات من البيض.

كوب كبير من الحليب “أو الزبادي”.

كوب كبير سكر ناعم الحبيبات.

كوبان من الطحين “الدقيق”.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة فانيلا.

ملعقة ونصف بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة خل.

رشة ملح.

في البداية يجب تشغيل الفرن على درجة حرارة 180، وندهن قالب الكيكة بالزيت والدقيق كخطوة أساسية في طريقة عمل الكيك. نضع البيض والسكر والفانيلا في وعاء كبير ونخفق جيدًا بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى يصبح الخليط كريمي. نضيف الزيت و ملعقة الزبدة ونخفق ثانيةً. نضيف الحليب والخل للمزيج ونستكمل الخفق. نضع الطحين والملح والبودر في وعاء مناسب ونخلطهم جيدًا. نسكب خليط الطحين بشكل تدريجي على خليط البيض والسكر ونقلب بلطف. بعد الانتهاء من مزج خليط البيض مع الطحين نسكب خليط الكيك في القالب ثم ندخله الفرن. نترك خليط الكيك في الفرن لمدة لا تتجاوز 30 دقيقة حتى ينضج تمامًا.

مقادير الكيك الهشطريقة التحضير

نختبر الكيكة بالأعواد الخشبية في المنتصف، وعند النضج نخرجها من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقطعها ونقدمه مع الحليب أو الشاي على وجبة الإفطار أو العشاء، وبهذا نكون انتهينا من طريقة عمل الكيك الهش.