تفتيح وتنعيم جسم العروس قبل الزفاف بوصفة جبارة وسريعة تجعلك مثل البدر، تحلم كل الفتيات بالحصول علي جسم مثالي خالي من أي مشاكل خاصة قبل الزفاف وذلك حتي تبدو بإطلاله جذابة، حيث أنه من الطبيعي أن تقوم كل عروس بإتباع روتين خاص بالعناية بالبشرة حتي تخلص من كل علامات الإرهاق والبقع الداكنة والتي توجد في أماكن متفرقة من الجسم مثل الركب والأكواع وأيضاً في المنطقة الحساسة، ولهذا سوف أقدم لك وصفة مضمونة وفعالة في تفتيح وتنعيم جسمك بدون أي مواد كيماوية من خلال موقع ثقفني.

وصفة طبيعية فعالة لتفتيح وتنعيم جسم العروس في وقت قياسي

تفتيح وتنعيم الجسم قبل الزفاف يعد خطوة هامة لكل عروس مما يجعلها تلجأ إلي استخدام المواد الكيميائية مثل كريمات التفتيح الباهظة الثمن، ولكن توجد العديد من المكونات الطبيعية والتي تغنيك عن أي كيماويات تمنحك نتيجة سريعة في أقصر وقت.

وصفة البطاطس و مسحوق الأرز وعصير الليمون لتفتيح وتنعيم جسم العروس

البطاطس مكون طبيعي تحتوي علي خصائص حمضية تعمل علي تبييض طبيعي للجسم، كما أنها تقلل من تأثير الليمون علي البشرة فلا تتسبب في تهيج الجلد، والأرز يعمل علي توحيد لون الجسم خاصة تحت الإبط ومنطقة البكيني والليمون يقوم بتفتيح الجسم بسرعة كبيرة حيث يحتوي علي فيتامين سي والذي يعمل علي إزالة اسمرار الجلد.

حبة بطاطس مسلوقة.

ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من الحليب الطازج.

في وعاء ضعي المكونات وامزجيها جيداً حتي تصبح مثل الماسك، ثم ضعيها علي كل المناطق الداكنة في الجسم وبعد ذلك افركيها لمدة دقيقتين.

تترك الوصفة لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الجسم بالماء الفاتر، وتستخدم 3 مرات أسبوعياً قبل الزفاف بشهر علي الأقل وسوف تعطيك نتيجة سريعة تجعل بشرة جسمك مثل البدر.

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مكونات وصفة تفتيح وتنعيم جسم العروس قبل الزفافطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام