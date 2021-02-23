طريقة عمل شطة الكشري الزيت زي المحلات وسرها المستخبي

شطة الكشري نقدمها لكم من موقعنا، حيث أن الكشري هو أحد أشهر الأكلات الشعبية التي انتشرت في مصر وحازت على إعجاب وشعبية لا مثيل لها، كما أنها أصبحت من أشهر الأكلات التي يحرص الأجانب الوافدين إلى مصر على تناولها لمذاقها الرائع والذي لا خلاف عليه، وهناك العديد من المزايا التي تجعل الكشري يأتي في المرتبة الأولى للأكلات المفضلة لدى الكثيرين، من أبرزها شطة الكشري.

طريقة عمل شطة الكشري

يتكون الكشري من خليط مجموعة من المكونات التي تضم الأرز، المكرونة، العدس، والحمص إلى جانب البصل، وصلصة الكشري والشطة الخاصة به تختلف عن ما يتم تقديمه مع الوجبات الأخرى، فهي ذات طابع مميز تجعل الكشري ذاق مذاق رائع، واليوم نقدم لكم سر شطة الكشري التي جعلت الكثيرين يعشقونه بلا حدود.

بصلة متوسطة الحجم.

10 فصوص من الثوم المهروس.

كيلوغرام من الطماطم.

معلقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكمون.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الخل.

3 قرون من الفلفل الأحمر الحار.

في البداية وقبل كل شيء عليك عزيزتي تقطيع البصل إلى قطع صغيرة جدًا وفرمه، ثم بعدها تقطيع الفلفل الحار، وقشري الطماطم جيدًا وقطعيها إلى مكعبات صغيرة.

على النار قومي بوضع معلقة من الزيت في مقلاة وإبدائي بتحمير البصل إلى أن يتحول إلى اللون الذهبي، ثم ضيفي الثوم والفلفل والطماطم مع التقليب جيدًا.

بعدها قومي بإضافة باقي المكونات والبهارات وقومي بتركها على النار حتى ذوبان الطماطم، ثم ضيفي كوب من الماء وترك الخليط على النار حتى الغليان.

مقادير شطة الكشريطريقة تحضير شطة الكشري

هذه الطريقة ستجعلك تقومين بعمل شطة الكشري الزيت مثل المباعة في محلات الكشري، ويُذكر أن خطواتها سهلة للغاية.