“بريوش الفهد” اعرف طريقة عمل كيك جلد النمر لا مثيل لها في الطعم والشكل

تعتبر كيك جلد النمر واحدة من أشهر أنواع الكيكات التي تحظى بحب وإعجاب كل من يتذوقها، وخاصةً عشاق الفانيلا والشكولاتة، فهي من الحلويات التي تحظى بقيمة غذائية كبيرة بسبب احتوائها على العديد من المواد الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، لذلك من الممكن تقديم كيك جلد النمر على وجبة الإفطار كوجبة متكاملة تساعد الإنسان على النشاط والحيوية.طريقة عمل كيك جلد النمر
الكيك بصفة عامة من الحلويات المفيدة بشكل كبير للجسم، وكيك جلد النمر هي الحلوى الأكثر شهرة وانتشارًا في جميع المنازل، ويرجع ذلك لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في أي منزل بشكل مستمر، واليوم نستعرض معكم طريقة التحضير بالخطوات البسيطة والسهلة لسيدة المنزل.مقادير كيك جلد النمر
- 2 بيضة.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- كوب ونصف من الدّقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الملح.
- قومي بخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر في وعاء، وفي الخلاط الكهربي قومي بخفق الزبدة والسكر بشكل جيد للحصول على مزيج كريمي.
- قومي بإضافة البيض بشكل تدريجي والفانيلا مع الاستمرار في الخفق، بعد ذلك ضيفي الحليب مع الاستمرار حتى تجانس المكونات، ثم ضيفي الدقيق.
- قومي بتقسيم الخليط إلى قسمين، وقومي بتحضير مزيج الشكولاتة عن طريق خلط الكاكاو والحليب والسكر معًا ثم إضافتهم إلى قسم من أقسام الخليط.
- قومي بصب الخليط الأبيض مع خليط الشكولاتة في صينية الفرن ومحاولة مزجهم معًا حتى تأخذ الكيكة شكل جلد النمر.
- قومي بترك الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يكتمل نضجها، ثم قومي بإخراجها وتركها لتبرد قبل التقديم.
- موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات
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تعتبر كيك جلد النمر واحدة من أشهر أنواع الكيكات التي تحظى بحب وإعجاب كل من يتذوقها، وخاصةً عشاق الفانيلا والشكولاتة، فهي من الحلويات التي تحظى بقيمة غذائية كبيرة بسبب احتوائها على العديد من المواد الغذائية الهامة التي تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها، لذلك من الممكن تقديم كيك جلد النمر على وجبة الإفطار كوجبة متكاملة تساعد الإنسان على النشاط والحيوية.طريقة عمل كيك جلد النمر
الكيك بصفة عامة من الحلويات المفيدة بشكل كبير للجسم، وكيك جلد النمر هي الحلوى الأكثر شهرة وانتشارًا في جميع المنازل، ويرجع ذلك لسهولة تحضيرها وتوافر مكوناتها في أي منزل بشكل مستمر، واليوم نستعرض معكم طريقة التحضير بالخطوات البسيطة والسهلة لسيدة المنزل.مقادير كيك جلد النمر
- 2 بيضة.
- نصف كوب من السكر.
- نصف كوب من الزبدة.
- نصف كوب من الحليب السائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيلا.
- كوب ونصف من الدّقيق.
- ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.
- رشة من الملح.
- قومي بخلط الدقيق مع الملح والبيكنج باودر في وعاء، وفي الخلاط الكهربي قومي بخفق الزبدة والسكر بشكل جيد للحصول على مزيج كريمي.
- قومي بإضافة البيض بشكل تدريجي والفانيلا مع الاستمرار في الخفق، بعد ذلك ضيفي الحليب مع الاستمرار حتى تجانس المكونات، ثم ضيفي الدقيق.
- قومي بتقسيم الخليط إلى قسمين، وقومي بتحضير مزيج الشكولاتة عن طريق خلط الكاكاو والحليب والسكر معًا ثم إضافتهم إلى قسم من أقسام الخليط.
- قومي بصب الخليط الأبيض مع خليط الشكولاتة في صينية الفرن ومحاولة مزجهم معًا حتى تأخذ الكيكة شكل جلد النمر.
- قومي بترك الكيكة في الفرن لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى يكتمل نضجها، ثم قومي بإخراجها وتركها لتبرد قبل التقديم.
- موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات
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