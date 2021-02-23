حلوى سد الحنك بأبسط الطرق كما لم تأكليه من قبل

يتردد على أسماعنا كثيرًا اسم “سد الحنك” كنوع من أنواع التحلية التي عرفت منذ القدم، وسميت أيضًا بالعجمية، وهي حلوى ذات أصل تركي، وقد سميت بهذا الاسم لأنها عالية الدسم وتحتاج لوقت طويل حتى يتم هضمها مما يجعل من يأكلها يظل لمدة طويلة غير راغبًا في تناول الطعام، وهي حلوى تناسب الغني والفقير حيث أنها تعد بمكونات بسيطة تتوافر في أي بيت، بالإضافة لسرعة إعدادها وسهولة خطواتها.

فوائد سد الحنك

ولسد الحنك فوائد عديدة، فهي من الأكلات التي تعطي شعورًا بالدفء خاصة في الأجواء الشتوية الباردة، كما أنها عالية السعرات الحرارية مما يعطي الجسم قدرًا كبيرًا من الطاقة، وتحتوي في مكوناتها على عناصر هامة البروتين، والدهون، وترتفع قيمتها الغذائية إذا أضفنا لها قليل من المكسرات، وهي من الأكلات التي يمكن تناولها لعلاج النحافة.

ومن الجدير بالذكر أن سد الحنك لا تناسب مرضى الضغط أو السكري، كما أنه يجب لمن يتبعون حميات غذائية لإنقاص الوزن تجنب تناولها لما تحتويه من سعرات حرارية عالية.

كوب إلا ربع من الدقيق الأبيض.

ملعقتان كبيرتان من السمن البلدي.

كوب إلا ربع من السكر.

كوب إلا ربع من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السمسم.

مكسرات إن وجدت.

في طاسة ضعي السمن وارفعيه على نار هادئة.

ضيفي الدقيق إلى السمن وحركيه حتى يتغير لونه إلى اللون الذهبي.

في إناء خارجي ضعي نصف كوب من الماء مع نصف كوب من السكر وذوبيه جيدًا.

أضيفي محلول السكر إلى الطاسة وقلبي جيدًا حتى يمتزج الخليط تمامًا ويصبح كتلة واحدة.

قدميه في أطباق مناسبة وزينيه بالمكسرات، ويؤكل بالملعقة.

مكونات سد الحنكطريقة تحضير سد الحنك

مهما تحدثنا عن الفوائد الكثيرة لسد الحنك لن نعطيه حقه، كما أنه من الوجبات سهلة التحضير.