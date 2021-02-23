مقشر طبيعي قوي لتبييض وتقشير الجسم وازالة الجلد الميت في دقائق بمكون من منزلك

تعتبر وصفات تبييض وتقشير الجسم من أكثر الوصفات التي تبحث عنها السيدات والفتيات، وتعتبر عملية التقشير هي ازالة الجلد الميت والأوساخ المتراكمة على سطح الجلد من الدهون والأتربة والتعرض إلى الفيروسات عند الخروج من المنزل، كما تتعدد هذه الوصفات ما بين وصفات منزلية وكريمات ومستحضرات تجميلية جاهزة، حيث تختلف كل وصفة وكل مستحضر على حسب نوع الجلد ما بين حساس ودهني وجاف، وفيما يلي بعض الوصفات الطبيعية لتبييض وتقشير الجسم.

تبييض وتقشير الجسم طبيعياً

تعتبر وصفة الليمون والملح من أسهل الوصفات لتبييض وتقشير الجسم، حيث تقوم بعمل سنفرة للجسم من خلال فرك الجلد بحبيبات الملح والليمون جيداً عند الإستحمام عندما يكون الجلد رطب والخلايا الميتة تكون سهلة في إزالتها ونزعها.

المكونات:

كوب من عصير الليمون.

ملح البحر الخشن.

القليل من بيكربونات الصوديوم.

طريقة الاستعمال:

يتم تدليك الجسم بهذه الخلطة لمدة 15 دقيقة.

ستلاحظين الفرق بمجرد الانتهاء من التدليك.

يفضل مسح الجسم بقطنة مبللة بماء الورد وزيت عطري مثل زيت اللافندر.

يتم تبيض وتقشير الجسم كيميائياً من خلال شراء بعض المقشرات الكيميائية من الصيدليات مثل مقشر احماض الفواكه، حيث يتم وضع القليل من سائل المقشر على الوجه، ويتم غسله بماء دافئ بعد دقيقتين من وضعه، ويعمل هذا المقشر على إزالة الخلايا الميتة من على الجلد في خلال أسبوع.

يمكن أيضاً الإستعانة بالحمام المغربي، حيث يتم شراء الحمام المغربي من الأماكن المخصصة لمستحضرات التجميل، ويوضع على جسم رطب لمدة نصف ساعة، ثم يفرك الجسم بفرشاة خشنة او الليفة المغربية، ويقوم هذا المقشر على إزالة الخلايا الميتة من على الجلد فور الانتهاء من التقشير.

يفضل في كل الحالات أن يتم عمل وصفة تبييض وتقشير الجسم على الأقل مرة في الأسبوع، و يتم استخدام مقشر يومي للوجه مع مراعاة استخدام مقشر مناسب للبشرة، ومسح الوجه كل يوم بماء الورد ليبقى الوجه لامعاً ومشرقاً.

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تبييض وتقشير الجسم كيميائياً