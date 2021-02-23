أسرار الملح لتقشير البشرة لتعود بشرتك مثل بشرة البيبي حديثي الولادة

نقم لكم أسرار الملح لتقشير البشرة من موقعنا ثقفني، حيث أن تقشير الوجه من أهم طرق العناية التي لا يجب الإغفال عنها نهائيًا، فالتقشير يساعد بشكل كبير في إصلاح البشرة عن طريق إزالة الطبقة الخارجية من الجلد وتحسين الدورة الدموية، كما إنه يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد، ويمنع حب الشباب عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة المسببة في انسداد المسام وإزالة الطبقة الخارجية من الجلد، وهو ما يساعد البشرة على امتصاص والاستفادة من منتجات الترطيب.

وصفات الملح للبشرة

ولعل الملح يعد من أفضل المواد التي تستخدم في تقشير الوجه بشكل كبير، لذا نقدم لكم مجموعة من الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة.

الملح والعسل

الملح من المواد الطبيعية التي تحمي البشرة من الفيروسات والبكتريا ويعمل على إزالة خلايا الجلد الميت، وهو معالج جيد لحب الشباب ومزيل للرؤوس السوداء، وكذلك العسل فهو مرطب طبيعي للبشرة ويحتوي على مضادات الميكروبات تساعد في تدمير البكتيريا السيئة على الجلد، ويعمل على مكافحة علامات الشيخوخة، التجاعيد، البقع الداكنة، وتلف الجلد.

يتم مزج العسل والملح بشكل جيد، ثم قومي بوضع المقشر بلطف على وجهك وتدليكه في حركات دائرية باستخدام الأصابع لمدة 3 دقائق ويترك لمدة 30 دقيقة إضافية، وبعد ذلك يتم شطف الوجه بالماء الفاتر ووضع المرطب المناسب، مع تكرار هذا المقشر مرتين أسبوعيًا.

الملح والزيوت

يتم مزج الملح مع الزيوت الطبيعية مثل زيت العنب، جوز الهند، اللوز الحلو بشكل جيد فهذه الزيوت لها قدرة كبيرة على ترطيب البشرة وتنعيمها، ثم يتم تنظيف البشرة بعمق ووضع هذا المقشر عليه لمدة 3 دقائق مع تدليكه في حركات دائرية بأطراف الأصابع، ثم يتم غسله الوجه بعد ذلك بالماء الدافئ مع الحرص على تجفيفه بشكل جيد، ويتم تكرار استخدام هذا المقشر مرة كل أسبوع للحصول على بشرة نظيفة وخالية من الأوساخ.