الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس بمكونات طبيعية مجربة منزليًا

الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس ، والتي تستخدمها الروسيات للحفاظ على ساقين ناعمتين ناصعتي البياض، وهي من الوصفات الشعبية الموروثة بروسيا، من أيام الإمبراطورية الروسية، فهي من الوصفات التي كانت تستخدمها الإمبراطورة كاترين العظيمة، وينصح بها للعروس التي تعاني من سواد في منطقة الركب، أو اسمرار في الساقين بشكل عام، وذلك لنتائجها المبهرة، وسهولة تحضيرها، ولأنها بمكونات طبيعية من مطبخك، فبإمكانك إعدادها في المنزل بسهولة، دون اللجوء لمستحضرات لإخفاء سواد الساقين، أو اللجوء لكريمات تفتيح تجارية، بها مواد كيميائية ضارة للجلد، كما ينصح للعروس لمزيد من الحصول على نتائج أفضل وأسرع باستخدام وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، وكذلك وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس، وابهري الجميع بطلة زفاف إمبراطورية ملكية ساحرة، في ليلة عرسك.

والجدير بالذكر أن اسمرار الساقين المذكور، ليس له علاقة بلون البشرة الأصلي، فالوصفة تستطيع استخدامها سمراوات البشرة، لما لها تأثير تنعيم، لجعل ساقيك ناعمين مثل الحرير، كما تستطيع أيضًا ذوات البشرة البيضاء استخدامها للحفاظ على رونق ساق موحد اللون، وأبيض مثل الثلج، وللعروس بشكل خاص لا تغفل عن اتباع روتين الوصفات الكورية أيضًا، مثل الوصفة الكورية لتبييض الوجه، وأيضًا الوصفة الكورية الملكية لتبييض الرقبة، وكذلك الوصفة الكورية لتوريد وتسمين الخدود ، وإن كنتي تعاني من الهالات السوداء بشكل مزعج في الوجه عليكي باتباع وصفة كورية للتخلص من الهالات السوداء نهائيًا.

2 فنجان من عصير الليمون.

كوب زبادي.

3 ملاعق سكر خشن.

3 ملاعق عسل نحل طبيعي.

زيت لوز حلو.

زيت جنين القمح.

2 ملعقة كبيرة من الكركم.

أحضري وعاء وضعي به عصير الليمون، وأضيفي عليه الكركم البودرة، وعسل النحل الطبيعي، وبالتقليب جيدًا. قومي بإضافة حليب الزبادي، والسكر الخشن إلى الخليط وبالتقليب جيدًا، حتى تمام امتزاج جميع المكونات سويًا. اغسلي ساقيك بماء دافئ، وجففيهما بمنشفة خشنة النسيج قليلًا، ثم استخدمي فرشاة الماسك وافردي الخليط على ساقيك من الأمام والخلف، واهتمي بمنطقة الركب. اتركي ماسك التبييض على قدميك لمدة 3 ساعات، حتى يجف جيدًا، ثم افركي الماسك بحركات دائرية على ساقيك، ولا تنسي تضعي تحت ساقيك منشفة عريضة، لمنع تناثر بودرة الماسك على الأرض. بعد فرك ماسك تبييض الساقين، قومي بغسل قدميك بماء فاتر، وجففيهما جيدًا، وادهني ساقيك بزيت جنين القمح، بعد خلطه مع زيت اللوز الحلو، واتركيهما طوال الليل. استمتعي بساقين ببياض الثلج ونعومة فائقة، من أول استعمال، وبإمكانك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع، لمدة أسبوعين فقط، والنتيجة كما ذكرنا تظهر من أول استعمال.

نصائح خاصة للعروس لنتائج تفتيح فعالة بنسبة 100%

وللعروس ينصح باستخدام عدة وصفات طبيعية، كروتين قبل موعد الزفاف، بحد أدني شهر، لإطلالة متميزة يوم الزفاف، ومنها وصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس، وصفة روسية لعلاج سواد الظهر للعروس، كما ينصح باتباع وصفة روسية لتبييض سواد بين الفخذين، مع الحرص في حال أن يكون سبب اسمرار أي منطقة في الجسم، ترجع لسبب طبي، لابد من استشارة طبيب الجلد.