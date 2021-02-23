تنعيم وفرد الشعر بطرق طبيعية لا تضر فروة الرأس دون الذهاب لمصفف الشعر

معظم السيدات تبحث عن تنعيم وفرد الشعر بطرق طبيعية كي تتألق بمظهر جمالي لشعرها، داخل وخارج المنزل، وسوف نحصل على شعر ناعم غير مموج سهل التسريح بهذه الطرق التي سوف نقدمها لكم عبر موقع ثقفني، لأن ليس لها أضرار على فروة الرأس ويمكننا استخدامها للأطفال أيضا حتى نجعل شعرهم جميل وسهل التصفيف، وإليكم هذه الطرق الطبيعية بمكوناتها.

تنعيم وفرد الشعر بطرق طبيعية

سوف نقدم لكم الطرق الطبيعية التي تبهركم نتيجتها وعدم ضرارها على فروة الرأس.

وصفة النشا والموز



تتكون هذه الوصفة من النشا والموز وزيت الزيتون والعسل الأبيض ونبدأ في تحضير بوله ونضع بها ملعقتان من النشا وإثنان صباع من الموز المهروس وملعقتان من زيت الزيتون وملعقتان من العسل الأبيض، ونخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط مثل الكريم، ونضعه على الشعرلمدة ساعة ثم نغسل الشعر بالشامبو والبلسم وتكرر هذه الطريقة كل أسبوع.

وصفة زبدة الشيا وزيت جوز الهند

تتكون من عدة عناصر وجميعها من الطبيعة وهي زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت الزيتون والعسل الأبيض ونقوم بتحضير بوله ونضع بها ملعقتان من زبدة الشيا وملعقتان من زيت جوز الهند وملعقتان من زيت الزيتون وملعقتان من العسل الأبيض، ونخلط جيدا كل المكونات ونضعة على الشعر المبلل بالماء الساخن ونضع بونيه لمدة ساعتين، ونغسل الشعر بالشامبووالبلسم.

وصفة زبدة الشيا وزيت السمسم

نحضر بوله ونضع بها ملعقة من زبدة الشيا وملعقة كبيرة من زيت السمسم وملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا، ونخلط جيداونضعة على الشعر لمدة أربع ساعات على الأقل وندهن الشعر من فرروة الرأس حتى الأطراف ويتم تصفيف الشعر حتى نتمكن من تداخل المكونات لكل الشعر، ويغسل الشعر بعد الأربع ساعات جيدا.

وبهذه الطرق سوف نحصل على نتيجة موكدة لسهولة وفرد وتصفيف الشعر بكل سهولة لكي سيدتي ولأبنتك الصغيرة لأنها وصفات من الطبيبعة لاتضر.