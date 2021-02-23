سر عمل شيكولاته النوتيلا الجاهزة زي المحلات بأبسط التكاليف

نقدم لكم سر عمل شيكولاته النوتيلا من موقعنا، من منا لا يحب أكل الشوكولاتة اللذيذة يعتبر الكثيرون أن الشوكولاتة هي طعامهم المفضل، إذا ذهبنا إلى المتجر، فسنجد المئات من أنواع الشوكولاتة اللذيذة التي تجعلنا نشتريها ونأكلها، من أكثر أنواع الشوكولاتة اللذيذة والشعبية شوكولاتة النوتيلا هي شوكولاتة جاهزة للدهن على الخبز، ويستخدمها الكثير منا لعمل العديد من وصفات الحلوى. معلومات عن شوكولاتة النوتيلا هو أحد منتجات شركة Ferrero الإيطالية الشهيرة، وقد تم تصنيعه منذ عام 1963، وتم تطوير وصفة نوتيلا من وصفة سابقة وجدت عام 1944

تُباع شوكولاتة نوتيلا حاليًا في أكثر من 57 دولة منطقة حول العالم، ونوتيلا هي نفس كريم الشوكولاتة أو البندق، وتشمل مكوناتها الأصلية السكر وزيت النخيل والبندق والكاكاو والحليب قليل الدسم.. طريقة إعداد شوكولاتة نوتيلا معلومات عن شوكولاتة النوتيلاطريقة إعداد شوكولاتة نوتيلا وتتكون من كوب بندق.

ملعقتان الزيت النباتي

ملعقة الكاكاو.

الفانيليا .

ذرة الملح .

450 جرام شوكولاتة . طريقة عمل شيكولاته النوتيلا اضبط الفرن إلى 180 درجة مئوية ضعي البندق في صينية خبز، وزعي الحبوب ووزعيها جيدًا في صينية الخبز في طبقة واحدة

ولا تكدسي البندق على بعضها البعض بحيث يتم تحميصها جميعًا بشكل متساوٍى.

ضعي صينية الخبز في الفرن واتركيها لمدة عشر إلى اثني عشر دقيقة حتى يتم تحميص البندق.

أخرجي الصينية من الفرن وضعي المكسرات المحمصة على منشفة نظيفة، قومي بتغطيتها بطرف المنشفة وافركيها جيدًا حتى تقشر الطبقة البنية الرقيقة التي تحيط بكل حبة ثم اتركيها جانبًا.

تذوب كعكة الشوكولاتة في غلاية مزدوجة على نار خفيفة ويحرك باستمرار حتى تصبح مزيجًا ناعمًا وسلسًا، ثم تُرفع الشوكولاتة عن النار ونتركها تبرد قليلاً.

أضف البندق إلى محضر الطعام الكهربائي ثم اشعل البندق وسحقه حتى ينهار تمامًا، وأضف الملح والزيت والسكر الناعم ومسحوق الكاكاو والفانيليا السائلة وتشغيل محضر الطعام، مرة أخرى حتى يتم دمج المكونات وتصبح ناعمة.

نضيف الشوكولاتة المذابة إلى الخليط ونشغل محضر الطعام مرة أخرى حتى تمتزج الشوكولاتة بالكامل مع باقي المكونات.

مرري خليط النوتيلا المكون من خلال منخل حتى تتخلصي من الكتل غير المرغوب فيها.

نسكب النوتيلا في وعاء أو خلاطين ونتركها حتى تبرد تماما وتصبح ثقيلة متماسكة. طريقة عمل شيكولاته النوتيلا يحاول الكثير من الناس العثور على وصفات قريبة من وصفة نوتيلا ولكن هناك وصفات يمكن أن تساعدنا في صنع دهن شوكولاتة لذيذة تشبه النوتيلا. المنيو الكامل لمطعم سلطان ستيك هاوس الوسوم

نقدم لكم سر عمل شيكولاته النوتيلا من موقعنا، من منا لا يحب أكل الشوكولاتة اللذيذة يعتبر الكثيرون أن الشوكولاتة هي طعامهم المفضل، إذا ذهبنا إلى المتجر، فسنجد المئات من أنواع الشوكولاتة اللذيذة التي تجعلنا نشتريها ونأكلها، من أكثر أنواع الشوكولاتة اللذيذة والشعبية شوكولاتة النوتيلا هي شوكولاتة جاهزة للدهن على الخبز، ويستخدمها الكثير منا لعمل العديد من وصفات الحلوى. معلومات عن شوكولاتة النوتيلا هو أحد منتجات شركة Ferrero الإيطالية الشهيرة، وقد تم تصنيعه منذ عام 1963، وتم تطوير وصفة نوتيلا من وصفة سابقة وجدت عام 1944

تُباع شوكولاتة نوتيلا حاليًا في أكثر من 57 دولة منطقة حول العالم، ونوتيلا هي نفس كريم الشوكولاتة أو البندق، وتشمل مكوناتها الأصلية السكر وزيت النخيل والبندق والكاكاو والحليب قليل الدسم.. طريقة إعداد شوكولاتة نوتيلا معلومات عن شوكولاتة النوتيلاطريقة إعداد شوكولاتة نوتيلا وتتكون من كوب بندق.

ملعقتان الزيت النباتي

ملعقة الكاكاو.

الفانيليا .

ذرة الملح .

450 جرام شوكولاتة . طريقة عمل شيكولاته النوتيلا اضبط الفرن إلى 180 درجة مئوية ضعي البندق في صينية خبز، وزعي الحبوب ووزعيها جيدًا في صينية الخبز في طبقة واحدة

ولا تكدسي البندق على بعضها البعض بحيث يتم تحميصها جميعًا بشكل متساوٍى.

ضعي صينية الخبز في الفرن واتركيها لمدة عشر إلى اثني عشر دقيقة حتى يتم تحميص البندق.

أخرجي الصينية من الفرن وضعي المكسرات المحمصة على منشفة نظيفة، قومي بتغطيتها بطرف المنشفة وافركيها جيدًا حتى تقشر الطبقة البنية الرقيقة التي تحيط بكل حبة ثم اتركيها جانبًا.

تذوب كعكة الشوكولاتة في غلاية مزدوجة على نار خفيفة ويحرك باستمرار حتى تصبح مزيجًا ناعمًا وسلسًا، ثم تُرفع الشوكولاتة عن النار ونتركها تبرد قليلاً.

أضف البندق إلى محضر الطعام الكهربائي ثم اشعل البندق وسحقه حتى ينهار تمامًا، وأضف الملح والزيت والسكر الناعم ومسحوق الكاكاو والفانيليا السائلة وتشغيل محضر الطعام، مرة أخرى حتى يتم دمج المكونات وتصبح ناعمة.

نضيف الشوكولاتة المذابة إلى الخليط ونشغل محضر الطعام مرة أخرى حتى تمتزج الشوكولاتة بالكامل مع باقي المكونات.

مرري خليط النوتيلا المكون من خلال منخل حتى تتخلصي من الكتل غير المرغوب فيها.

نسكب النوتيلا في وعاء أو خلاطين ونتركها حتى تبرد تماما وتصبح ثقيلة متماسكة. طريقة عمل شيكولاته النوتيلا يحاول الكثير من الناس العثور على وصفات قريبة من وصفة نوتيلا ولكن هناك وصفات يمكن أن تساعدنا في صنع دهن شوكولاتة لذيذة تشبه النوتيلا. المنيو الكامل لمطعم سلطان ستيك هاوس

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