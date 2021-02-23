وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة المجربة بمكونات طبيعية بمطبخك منزليًا

وصفة توريد كعوب القدمين الفعالة ، من أهم الوصفات التي تحتاجها العروس قبل زفافها، وتبحث عنها الكثير من الفتيات لما لها من تأثير السحر على جمال قدمي الأنثى، فتنعيم القدمين وخاصة الكعبين وتوريدهم، يجعل من الساقين جمال مميز، وهو ما تبحث عنه الأنثى المهتمة بجمال جسدها، وبسبب أن أكثر منتجات الجلد التجارية يدخل بها مكونات كيميائية ضارة ببشرة الجلد، فتلجأ الكثير من الفتيات للبحث عن مكونات طبيعية منزلية، لإعدادها بأنفسهن دون اللجوء إلى كريمات تجارية، بل ومؤذية لبشرة الجلد، ووصفة توريد كعوب القدمين وتنعيمهم، من الوصفات المنزلية المجربة، وطريقة تحضيرها سهلة للغاية، ونتائجها ستبهرك خلال أسبوع واحد فقط من الاستعمال اليومي لها.

وكما ذكرنا سابقًا أن مكونات وصفة توريد كعوب القدمين طبيعية، مقاديرها موجودة في مطبخك، إضافة إلى أنها لا تحتاج وقت لتحضيرها بل هي سريعة التحضير، وهي خاصة بتنعيم وتوريد القدمين، وإزالة التشققات نهائيًا من كعوب القدم، إضافة لأن تأثيرها يظهر من أول استخدام، ولكن في حال أن خشونة بشرة جلد القدمين أسبابها مرض جلدي ما، فينصح بزيارة الطبيب المختص وعلاج المشكلة طبيًا، وبإمكانك استخدام تلك الوصفة مع وصفة مقشر المسك لتفتيح الجسم، للحصول على نتائج أفضل.

4 ملاعق بلسم.

ملعقة كبيرة بابريكا.

ورق فويل حراري.

ملعقة صغيرة فازلين طبي.

2 ملعقة صغيرة جلسرين طبي.

بودرة تلك للأطفال.

جوارب قطنية.

زيت لوز حلو.

أحضري وعاء وضعي به الفازلين الطبي واخلطي معه الجسرين الطبي جيدًا، أضيفي إليهما ملاعق البلسم وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي بودرة البابريكا وامزجي الخليط جيدًا. اغسلي قدميك بالماء الدافئ، وجففيهما جيدًا، ورشي عليهما بودرة تلك الأطفال، ثم امسحي قدميك بفوطة معصورة من ماء دافئ. قومي بتدليك قدميك بالخليط، وضعي كمية مناسبة منه على الكعبين، ثم غلفي قدميك بورق الفويل الحراري، تغليف جيد، واتركي الخليط على قدميك مدة ساعتين. اغسلي قدميك بماء فاتر، وجففيهما جيدًا، وادهني قدميك بزين اللوز الحلو، والبسي الجوارب القطنية، واتركي قدميك تمتص الزيت داخل الجوارب لمدة 6 ساعات متواصلة. وللعروس تستخدم تلك الوصفة مع وصفات تبييض المناطق الحساسة للعروس ، لنتائج ممتازة. استمتعي بقدمين ناعمتين خاليتين من التشققات، وكعوب وردية اللون، وملمس ناعم صحي، كرري الوصفة مرتين من كل أسبوع، وستظهر النتيجة الفعالة من أول استخدام.

نصائح هامة للعروس لإطلالة ملكية يوم الزفاف

وينصح للعروس باتباع وصفات متنوعة، للمحافظة على إطلالة ملكية ناعمة يوم الزفاف، فبإمكانك استخدام وصفات طبيعية منزلية، مجربة وفعالة، ومنها وصفة روسية لعلاج سواد الظهر للعروس، وأيضًا الوصفة الروسية لتبييض الإبطين للعروس، وكذلك اتباع وصفة كوري لتبييض سواد الكوعين للعروس ، ولا تنسي الوصفة الروسية لتبييض الرجلين للعروس، وغيرها العديد من الوصفات التي بإمكانك تحضيرها منزليًا، وتساعد في الحصول على إطلالة ملكية يوم زفافك، فلا تترددي في تجربتها.