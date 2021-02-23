كريم لبان الذكر السحري الفعال لتبييض البشرة مثل بياض الدقيق

كريم لبان الذكر السحري الفعال لتبييض البشرة نقدمه لكم، يشتهر لبان الذكر باستخداماته الكثيرة العلاجية والجمالية، ويتم استخلاصه من شجرة اللبان التي تتواجد في بعض مناطق أفريقيا والشرق الأوسط، ويتم استخدامه منذ قديم الزمان في علاج بعض الأمراض، ولكنه يحتوي على سحر من نوع خاص في وصفات الشعر والجسم والبشرة، حيث أنه يحتوي على خصائص مضادة للفطريات والبكتريا، تساعد بشكل كبير في الحماية من العدوى وزيادة نضارة البشرة وجمالها، وسوف نقدم لكم طريقة طبيعية لتحضير كريم لبان الذكر في البيت بمكونات سهلة ومتوافرة في كل بيت.

مكونات عمل كريم لبان الذكر السحري

يعتبر هذا الكريم بديل سحري لأي كريمات تجميلية تباع في الأسواق وغالية الثمن، حيث يتم تحضيرها بكل سهولة في البيت ويتم الحصول منه على فوائد كبيرة، ويجب تحضير هذه المكونات أولاً:

40 نقطة من زيت اللبان العطري.

نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ربع كوب من زيت جوز الهند.

ملعقتين كبار من زيت اللوز الحلو.

ملعقتين كبار من زيت الجوجوبا.

طريقة تحضير كريم لبان الذكر في البيت بالخطوات

نحضر أولاً وعاء زجاجي ونضع به كلاً من زيت جوز الهند وزبدة الكاكاو، ونقوم بوضع الوعاء في حمام مائي ساخن، ونتركه حتى يذوب بشكل جيد، وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللوز وزيت الجوجوبا إلى الخليط السابق، ونحركهم بشكل جيد حتى تتجانس المكونات مع بعضها ثم ندخلها إلى الثلاجة ونتركها لكي تتماسك.

بعد أن يتجمد الخليط، نقوم بخفق الخليط باستخدام المضرب الكهربائي عدة دقائق حتى نحصل على خليط ذات قوام كريمي، وبعد ذلك نقوم بإضافة زيت اللبان العطري إلى الخليط ونستمر في الخفق، وبعد ذلك نقوم بحفظ الكريم المتكون لدينا في برطمان من الزجاج، ويتم استخدامه يومياً مرتين في الصباح وقبل النوم.

يساعد على توحيد لون البشرة وإخفاء البقع والألوان الداكنة بسهولة.

يعالج الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة.

يعمل على إزالة خلايا الجلد الميت الموجودة على البشرة للحصول على بشرة مشرقة وبيضاء.

يقلل من ظهور الندوب والتي تنتج من العمليات الجراحية.

يخفف من الهالات السوداء أسفل العينين.

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فوائد لبان الذكر المتعددة للبشرة