بسكويت العجوة الفاخر بالطريقة الاصلية مثل الجاهز واحلي

بسكويت العجوة الفاخر بالطريقة الاصلية بفصل الشتاء نريد أن نحصل على أطباق شهية تساعد على تدفئة الجسم، ويعتبر التمر أو العجوة من الفواكه الموسمية وتستغلها ربات البيوت في التخزين وتستخدم بالكثير من الوصفات والأطعمة المتنوعة مثل عمل الكبيس الدمياطي أو كعك العيد أو بسكويت العجوة، وهو من الأنواع المحببة لدى الكبار والصغار، وترغب الأمهات أن يتناوله الأطفال بدلاً من أنواع البسكويت الأخرى لما يحمله من مذاق متميز والأهم من أنه يحمل قيمة غذائية هامة ويمد الجسم بالكثير من الفوائد الهامة، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم طريقة عمله بالمنزل. طريقة عمل بسكويت العجوة طريقة عمل بسكويت العجوة إليكم اليوم طريقة بسيطة ومكونات ميسرة لعمل بسكويت العجوة بالمنزل: المكونات: نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من العسل الأسود.

بيضة.

كوب ونصف من الدقيق.

فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة من الباكينج بودر.

عجوة. طريقة تحضير بسكويت العجوة : في إناء عميق وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخفق الزبدة مع السكر بشكل جيد حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة ملعقة من العسل وتخلط المكونات جيداً معاً.

في إناء أخر نخلط كلاً من البيض مع الملح والفانيليا بشكل جيد ويضاف لهم الباكينج بودر.

ونقوم بإضافته للخليط السابق والاستمرار في الخفق دون توقف.

نبدأ بسكب الدقيق للخليط تدريجياً حتى أن نحصل على عجين أملس ناعم ولين.

نضعها بالثلاجة حتى ترتاح وتتماسك قليلاً.

نقوم بتشغيل الفرن بدرجة حرارة 180 ويترك حتى يسخن.

نقوم بفرد العجين على سطح ناعم حتى نصل لسمك مناسبك.

نفرد العجوة ونضعها فوق العجين ونضع طبقة أخرى من العجين وتشكل طولياً ونقوم بتقطيعها لأصابع بأحجام متساوية.

وتشكل طولياً ونقوم بتقطيعها لأصابع بأحجام متساوية. ومن الممكن أن تزين بحبات السمسم أو الجوز كما تفضلين أو تترك كما هي.

ترص بالقلب المجهز وتدخل الفرن حتى أن تنضج بشكل جيد وتمنحنا اللون الذهبي. خلطات طبيعية للقضاء على تجاعيد الفم في فترة سريعة المكونات:طريقة تحضير بسكويت العجوة : الوسوم

بسكويت العجوة الفاخر بالطريقة الاصلية بفصل الشتاء نريد أن نحصل على أطباق شهية تساعد على تدفئة الجسم، ويعتبر التمر أو العجوة من الفواكه الموسمية وتستغلها ربات البيوت في التخزين وتستخدم بالكثير من الوصفات والأطعمة المتنوعة مثل عمل الكبيس الدمياطي أو كعك العيد أو بسكويت العجوة، وهو من الأنواع المحببة لدى الكبار والصغار، وترغب الأمهات أن يتناوله الأطفال بدلاً من أنواع البسكويت الأخرى لما يحمله من مذاق متميز والأهم من أنه يحمل قيمة غذائية هامة ويمد الجسم بالكثير من الفوائد الهامة، ونحن اليوم سوف نستعرض لكم طريقة عمله بالمنزل. طريقة عمل بسكويت العجوة طريقة عمل بسكويت العجوة إليكم اليوم طريقة بسيطة ومكونات ميسرة لعمل بسكويت العجوة بالمنزل: المكونات: نصف كوب من الزبدة.

نصف كوب من السكر.

ملعقة من العسل الأسود.

بيضة.

كوب ونصف من الدقيق.

فانيليا.

رشة ملح.

ملعقة من الباكينج بودر.

عجوة. طريقة تحضير بسكويت العجوة : في إناء عميق وباستخدام المضرب الكهربائي نقوم بخفق الزبدة مع السكر بشكل جيد حتى تمام التجانس.

من ثم نقوم بإضافة ملعقة من العسل وتخلط المكونات جيداً معاً.

في إناء أخر نخلط كلاً من البيض مع الملح والفانيليا بشكل جيد ويضاف لهم الباكينج بودر.

ونقوم بإضافته للخليط السابق والاستمرار في الخفق دون توقف.

نبدأ بسكب الدقيق للخليط تدريجياً حتى أن نحصل على عجين أملس ناعم ولين.

نضعها بالثلاجة حتى ترتاح وتتماسك قليلاً.

نقوم بتشغيل الفرن بدرجة حرارة 180 ويترك حتى يسخن.

نقوم بفرد العجين على سطح ناعم حتى نصل لسمك مناسبك.

نفرد العجوة ونضعها فوق العجين ونضع طبقة أخرى من العجين وتشكل طولياً ونقوم بتقطيعها لأصابع بأحجام متساوية.

وتشكل طولياً ونقوم بتقطيعها لأصابع بأحجام متساوية. ومن الممكن أن تزين بحبات السمسم أو الجوز كما تفضلين أو تترك كما هي.

ترص بالقلب المجهز وتدخل الفرن حتى أن تنضج بشكل جيد وتمنحنا اللون الذهبي. خلطات طبيعية للقضاء على تجاعيد الفم في فترة سريعة المكونات:طريقة تحضير بسكويت العجوة :

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