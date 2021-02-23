طريقة البقلاوة مثل محلات الحلواني الذ واشهي الحلويات الشرقية

طريقة البقلاوة مثل محلات الحلواني تعتبر البقلاوة من أهم الحلويات التي تتواجد في الكثير من دول العالم، وهي عبارة عن طبقات وتحشو بحشوات متعددة ولكنها بالغالب تكون بالمكسرات أو الفول السوداني أو جوز الهند، وتعتبر البقلاوة من أشهر الحلويات المصرية، ويفضلها الكثير من الأشخاص، لذا تتميز بطعم رائع وشهي وذات شكل جاذب يشهي، كما أنها من أنواع الحلويات التي تقدم بالكثير من المناسبات مثل الأعياد وحفلات الزواج وأعياد الميلاد، وتحرص ربات البيوت على شرائها من الخارج، ولكن لا داعي للقيام بذلك بعد اليوم، سوف نوفر لكي طريقة سهلة وبسيطة لعمل البقلاوة في المنزل، ولا تحتاج منك وقت طويل ولا مكونات معقدة، ونحن اليوم سوف نتعرف على طريقة عملها بالمنزل.

طريقة عمل البقلاوة

تعرفي معنا اليوم على طريقة من بين أنواع الحلويات الشرقية التي يعشقها الكثير وقومي بها بنفسك من خلال الآتي:

نصف كيلو من عجينة البقلاوة.

نصف كوب من الماء.

ثلاث أرباع كوب من الزبدة.

4 كوب من المكسرات المجروشة التي تفضليها.

ملعقتين من ماء الورد.

نصف كوب من السكر.

القليل من عصير الليمون.

إليكم طريقة سهلة ومبسطة لعمل البقلاوة بالمنزل وبطعم مثل أشهر محلات الحلويات من خلال هذه الخطوات:

من خلال هذه الخطوات: نقوم في البداية بإعداد قطر الحلويات من خلال خلط السكر مع الماء ويوضع على النار حتى يغلي بشكل جيد .

ومن ثم يضاف له القليل من عصير الليمون.

من ثم نقوم بطحن كوبان المكسرات ونقوم بخلطه مع كوب السكر وماء الورد ويوضع الخليط على نار هادئة حتى أن نحصل على عجين متماسك .

. نقوم بإحضار القالب ويدهن بالقليل من الزبد، ونقوم برص أوراق عجينة البقلاوة بالصينية وتدهن بين الورقة والأخرى القليل من الزبد.

من ثم وبعد أن نصل لنصف ورق البقلاوة نقوم بوضع خليط المكسرات والسكر وماء الورد.

ونضع من جديد أوراق البقلاوة باتباع الخطوة السابقة، ونقوم بتقطيع البقلاوة وتدخل الفرن السابق تسخينه وتترك حتى تحمر وتصبح ذات لون ذهبي.

تخرج من الفرن ونسكب عليها الشربات وهي ساخنة وتترك حتى تبرد وتقدم.

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المكونات:طريقة التحضير: