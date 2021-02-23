أقوي صبغه طبيعية لصبغ الشعر باللون الاشقر الساحر والتخلص من الشيب بدون اكسجين

أقوي صبغه طبيعية لصبغ الشعر باللون الاشقر من منا لايعشق تغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر أو الذهبي أو البني أو الاحمر فهي الألوان التي تبهر جميع النساء ولكن الخوف من استخدام بعض المواد الكيميائية أصبح مسيطر على جميع النساء حفاظاً، على شعرهم لذلك يمكننا أيضا أن تتجنب هذا الخوف تماما عند استخدامها بعض الوصفات الطبيعية والصبغات الغير مضره بالشعر والتي تتواجد داخل منزلنا بدلا من أن نقوم بشرائها من الأسواق، وتعتبر هذه الحلول الافضل على الاطلاق والبديله لتغيير لون الشعر تابعي مع الخلطات الطبيعيه.

أقوي صبغه طبيعية لصبغ الشعر باللون الاشقر

الليمون معروف عنه أنه يعمل على تغيير لون الشعر إلى اللون الأشقر.

نصف كوب من الليمون المعصور.

نصف كوب من الماء الدافئ.

بلسم الاستحمام إذا كنت تعانين من الشعر الجاف.

قومي بوضع عصير الليمون مع كمية من الماء.

ثم يوضع هذا المزيج على الشعر بشكل مباشرة.

اجلسي على الاقل ساعة في أشعة الشمس.

أو عرضي شعرك فقط لأشعة الشمس.

وسوف تجد أن الشعر أصبح باللون الذهبي الاشقر الناعم.

بعد ذلك قومي بغسيل الشعر باستخدام البلسم لعدم حدوث أي جفاف للشعر

كرري هذه الوصفة مرة كل يوم وسوف تحصل بعد انتهاء اسبوع بالشعر أشقر

البابونج لديه مفعول قوي جدا لتغيير لون الشعر بالإضافة إلى ذلك يعمل ايضا على نعومة الشعر.

شاي بابونج

زجاجة.

زيت جوز الهند

قومي بتحضير وعاء وضعي فيها زيت جوز الهند وشاي البابونج.

ثم قومي بإضافة هذه المقادير داخل زجاجة نظيفة.

ولكن يفضل أن تقومي بالرش هذا المزيج على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

اجلسي فقط في الشمس لمدة 15 دقيقة.

ثم قومي بتطبيق هذه الوصفة مرة يوميا لكي تحصلي على اللون الأشقر.

اغسلي شعرك بعد ذلك باستخدام الشامبو الطبي والبلسم لتنعيم شعرك.

الطبي والبلسم لتنعيم شعرك. وبعد استخدام هذا الماسك لمده اسبوع سوف تحتوي على الشعر الأشقر الناعم.