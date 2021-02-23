بدون فرن حضري تشيز كيك شوكولاته بطعم خرافي لذيذ جداً جداً

تشيز كيك شكولاتة تلك الحلوى رائعة المذاق التي لا يختلف على عشقها أحد هي محور حديثنا اليوم، حيث أنها تعد من الحلوى المناسبة لأي احتفال ويمكن تقديمه في العزائم، نظرًا لاجتماع الجميع على حبها وطعمها اللذيذ، كما أنها ذات قيمة غذائية عالية وتمد الجسم بالعناصر الغذائية المتعددة، ودائمًا ما يطلبها الأطفال بشكل مستمر، وتعتبر أيضًا من الحلويات التي يسهل تحضيرها.

طريقة عمل تشيز كيك شوكولاته

كثيرًا ما يطلب الأطفال والشباب تشيز كيك شكولاتة عند الذهاب إلى أي كوفي شوب، وهو ما يجعل الأم في حالة قلق باستمرار نظرًا لعدم معرفتها المكونات المستخدمة، ولنوفر عليك كل هذا القلق والأموال أيضًا نقدم لك عزيزتي أسهل طريقة لتحضير تشيز كيك شكولاتة في المنزل وبمكونات بسيطة.

قطعة وربع من الزبدة.

كوب وربع من بسكويت الأوريو.

2 كوب ونصف من جبن كريم فيلادلفيا.

كوب وربع من حليب مكثف محلى.

نصف كوب من شوكولاتة سوداء مذوبة.

ثلاث ملاعق كبيرة من الكاكاو ممزوجة مع قليل من الماء الساخن.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

رقاقات شوكولاتة للتزيين.

صوص شوكولاتة للتزيين.

قومي بخلط الزبدة مع البسكويت في الخلاط حتى يتم المزج بينهم بشكل جيد، ثم قومي رصه في وعاء حتى يصبح صلبًا. قومي بخفق الشوكولاتة المذوبة مع الحليب المكثف المحلى والكاكاو المخلوط بالماء، ونضرب المكونات جيدًا، ثم ضيفي جبن الكريم وخلاصة الفانيلا، ونخلط المكوّنات لمدة خمس دقائق. قومي بسكب الخليط فوق البسكويت، وضعي الوعاء في الثلاجة حتى تتماسك المكونات، وقبل التقديم قومي بتزينها برقاق الشكولاتة وصوص الشكولاتة.

مكونات تشيز كيك شوكولاتهطريقة تحضير تشيز كيك شوكولاته

ومن الجدير ذكره أن تشيز كيك الشيكولاته يحبها من هم يحبوا الشوكولاته للغاية ومنتجات الكاكاو، ومن الممكن تناولها بجاني النسكويك البارد.