طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالكراميل الشهيرة زي المحلات تماماً

طريقة عمل كيكة قدرة قادر بالكراميل نقدمها لكم، حيث بشكل عام يحتل الكيك مكانة كبيرة بين أنواع الحلوى التي تفضلها كل شعوب العالم، وهي حلوى لذيذة سهلة الإعداد ومنخفضة التكاليف، يمكن تناولها مع الشاي أو العصير كوجبة إفطار أو كوجبة عشاء، كما يمكن اعتبارها وجبة خفيفة للطفل أثناء يومه الدراسي، ويمثل كيك قدرة قادر أحد أنواع الكيك المستحدثة في المطبخ الخليجي والتي يتساءل عن كيفية إعدادها ربات البيوت، وفي السطور التالية سنتناول مكونات كيك قدرة قادر وطريقة إعداده.

طريقة عمل كيك قدرة قادر

تتكون الكيكة من طبقة من الكراميل وطبقة من الكيك، وسنتناول طريقة إعداد كل طبقة منهما على حدى.

كوب من السكر.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

قليل من بشر الليمون.

3 أكواب من لبن البودرة.

3 أكواب من الماء.

10 جم من عصير الليمون.

رشمة من الملح.

5 جم من الفانيليا.

في الصينية التي سنعد بها الكيك نقوم بوضع السكر ورفعه على النار حتى تمام الذوبان حيث يتحول السكر إلى كراميل.

في إناء غويط نضع البيض والفانيليا ولبن البودرة والماء وبشر الليمون وعصيره ونقوم بخلهم جيدًا.

نضيف الخليط إلى صينية الكراميل.

200 جم من الدقيق الأبيض.

رشة من الملح.

45 جم من البيكنج صودا.

150 جم من السكر.

1/2 كأس من الزيت.

1/2 كأس من الحليب.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

5 جم من الفانيليا.

في إناء غويط نضع الزيت والسكر والبيض والفانيليا مع الخفق المستمر بالمضرب اليدوي أو المضرب الكهربائي.

نقوم بنخل الدقيق جيدًا وإضافة البيكنج صودا والملح له وخلطه جيدًا.

نضيف الدقيق بالتدريج إلى الخليط مع الخفق المستمر.

ثم نقوم بإضافة الحليب مع استمرار الخفق حتى يتجانس الخليط تمامًا.

نضيف خليط الكيك إلى الصينية فوق طبقة الكراميل.

نقوم بخبز الصينية في حمام من الماء المغلي.

ثم نقوم بإدخال الصينية إلى الفرن على درجة حرارة 200، ونتركها مدة ساعة.

بعد تمام النضج نترك الكيك يبرد ثم نقوم بنقله إلى الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل قبل التقديم.

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ويتميز كيك قدرة قادر بسهولة إعداده، ومذاقه الرائع المميز، وشكله الرائع في التقديم، وقد أصبح كيك قدرة قادر في الآونة الأخيرة من أنواع الكيك الشهيرة التي يتنافس السيدات على إعدادها وتقديمها لضيوفهن في المناسبات الخاصة والزيارات العائلية.