العسل والليمون للتخلص من شعر الجسم والوجه بمكونات طبيعية رخيصة

طريقة العسل والليمون للتخلص من شعر الجسم والوجه، يوجد كثير من الطرق الطبيعية والتي تكون غير ضارة لكي نستطيع التخلص بها من شعر الجسم والوجه، وهذه الطرق تعمل أيضًا على إضعاف نمو الشعر على الوجه، وتساعد على إيقاف نموه عن طريق استخدامها المتكرر، ومن مميزات هذه الطرق سهولة استخدامها وعدم وجود أي الم بها وإليك طريقة العسل والليمون بطريقة سهلة وغير متعبة.

خلطة العسل والليمون للتخلص من شعر الجسم

هذه الوصفة الطبيعية تعمل على التخلص من وجود الشعر الزائد في الجسم والغير مرغوب فيه وذلك عن طريق تقليل نموه بالتدريج حتى يختفي نهائيًا، وإليك هذه المكونات.

نقوم بإحضار 2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

نحضر أيضًا ربع كوب من العسل الأبيض.

نقوم بإحضار بولة ثم نقوم بوضع الليمون والعسل بها ثم نقوم بالخلط جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع هذا الخليط على المنطقة التي يتواجد بها الشعر عن طريق استخدام قطعة من القطن.

نقوم بعد ذلك بفرك هذه المنطقة التي يوجد بها الخليط باتجاه نمو الشعر ونترك الخليط لمدة ربع ساعة.

نقوم بعد ذلك بشطف هذه المنطقة بالماء الدافئ، ونستطيع تكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع ثم بعد ذلك مرة في الأسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة.

مكونات خلطة التخلص من الشعرطريقة تجهيز خلطة إزالة الشعرماسك الليمون والدقيق لإزالة شعر الوجه

مكونات ماسك الليمون لإزالة شعر الوجه

نقوم بتحضير عصير 3 حبات من الليمون.

حوالي 30 جرام من الدقيق الأبيض.

لكي نحصل على قناع فعال في إزالة شعر الوجه لابد لنا من القيام بخلط المكونات السابقة خلطًا جيدًا حتى نحصل على خليط متجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع هذا القناع او الماسك على البشرة في الوجه ونتركه لمدة ربع ساعة.

نقوم بعد ذلك بفرك المنطقة التي بها القناع ويكون هذا الفرك في اتجاه نمو الشعر حتى نستطيع التخلص والقضاء على الشعر الزائد والغير مرغوب فيه من الوجه.

نقوم بعد ذلك بشطف الوجه بالماء الدافئ.

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طريقة عمل ماسك الليمون والدقيق