عجينة العشر دقائق لعمل المخبوزات وأنواع البيتزا بدون انتظار وقت طويل

تشتهر عجينة العشر دقائق في تحضير جميع أنواع المخبوزات والمعجنات بكل سهولة وفي أسرع وقت، حيث أنها طريقة سهلة جداً لكل سيدة لا تتمكن من العجن ولا تنجح معها عجينة، وسميت بهذا الاسم لأنها لا تحتاج أكثر من عشر دقائق بالفعل، فهي سريعة ولا تحتاج وقت كبير بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى مجهود، ويمكن استخدام جميع الحشوات معها، وتعد هذه العجينة من أشهر وصفات العجين على مستوى العالم كله، والتي أثبتت نجاح كبير مع جميع النساء. مكونات عمل عجينة العشر دقائق مكونات عمل عجينة العشر دقائق العجنة 1: 2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. العجبنة 2: 3 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب لبن بودرة. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بكل سهولة في البيت طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بكل سهولة في البيت أولاً نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد، ونقوم بخلطه مع الماء والخميرة والسكر والملح، ونقلب جيداً، ثم نغطي الخليط 10 دقائق، وبعد ذلك نقوم بإضافة مكونات العجنة الثانية إلى الوعاء، ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة هشة وطرية، وبالتالي تكون جاهزة لكافة الوصفات. أسرع طريقة بيتزا بعجينة 10 دقائق عجينة العشر دقائق التي حضرناها.

5 ثمرة طماطم بدون قشر ومفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

فصين ثوم مهروس.

نصف حبة من الفلفل الحار مفروم.

جبنة موزريلا مبشورة.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة سكر.

مكعب مرقة دجاج.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1/4 كوب كاتشب. طريقة تحضير عجينة المخبوزات أولاً نقوم بوضع البصل في وعاء على نار هادئة، ونضيف له الثوم والفلفل المفروم، ونقلب المكونات مع بعضها حتى تتحول للون الشفاف. ونقوم بإضافة الطماطم والملح والسكر والبهارات، ونضعه على النار 20 دقيقة، وبعد أن نحصل على قوام الصلصة نرفعه من على النار. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية، ونقوم بدهن صواني الفرن بالزيت، ونفرد العجينة بها، ثم نخرمها بالشوكة لكي نحافظ على سمكها في الفرن. وندهنها بالصلصة والكاتشب ونوزع عليها الجبنة الموزريلا وأي إضافات أخرى، ثم ندخلها الفرن حتى تستوي. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً أسرع طريقة بيتزا بعجينة 10 دقائقطريقة تحضير عجينة المخبوزات الوسوم

تشتهر عجينة العشر دقائق في تحضير جميع أنواع المخبوزات والمعجنات بكل سهولة وفي أسرع وقت، حيث أنها طريقة سهلة جداً لكل سيدة لا تتمكن من العجن ولا تنجح معها عجينة، وسميت بهذا الاسم لأنها لا تحتاج أكثر من عشر دقائق بالفعل، فهي سريعة ولا تحتاج وقت كبير بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى مجهود، ويمكن استخدام جميع الحشوات معها، وتعد هذه العجينة من أشهر وصفات العجين على مستوى العالم كله، والتي أثبتت نجاح كبير مع جميع النساء. مكونات عمل عجينة العشر دقائق مكونات عمل عجينة العشر دقائق العجنة 1: 2 كوب من الدقيق الأبيض.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب من الماء الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

ربع ملعقة صغيرة ملح. العجبنة 2: 3 كوب من الدقيق الأبيض.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ربع كوب لبن بودرة. طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بكل سهولة في البيت طريقة تحضير عجينة العشر دقائق بكل سهولة في البيت أولاً نقوم بنخل الدقيق بشكل جيد، ونقوم بخلطه مع الماء والخميرة والسكر والملح، ونقلب جيداً، ثم نغطي الخليط 10 دقائق، وبعد ذلك نقوم بإضافة مكونات العجنة الثانية إلى الوعاء، ونعجن بشكل جيد حتى نحصل على عجينة هشة وطرية، وبالتالي تكون جاهزة لكافة الوصفات. أسرع طريقة بيتزا بعجينة 10 دقائق عجينة العشر دقائق التي حضرناها.

5 ثمرة طماطم بدون قشر ومفرومة.

بصلة متوسطة الحجم.

فصين ثوم مهروس.

نصف حبة من الفلفل الحار مفروم.

جبنة موزريلا مبشورة.

1/4 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

1/4 ملعقة صغيرة سكر.

مكعب مرقة دجاج.

1/2 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

1/4 كوب كاتشب. طريقة تحضير عجينة المخبوزات أولاً نقوم بوضع البصل في وعاء على نار هادئة، ونضيف له الثوم والفلفل المفروم، ونقلب المكونات مع بعضها حتى تتحول للون الشفاف. ونقوم بإضافة الطماطم والملح والسكر والبهارات، ونضعه على النار 20 دقيقة، وبعد أن نحصل على قوام الصلصة نرفعه من على النار. نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة عالية، ونقوم بدهن صواني الفرن بالزيت، ونفرد العجينة بها، ثم نخرمها بالشوكة لكي نحافظ على سمكها في الفرن. وندهنها بالصلصة والكاتشب ونوزع عليها الجبنة الموزريلا وأي إضافات أخرى، ثم ندخلها الفرن حتى تستوي. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً أسرع طريقة بيتزا بعجينة 10 دقائقطريقة تحضير عجينة المخبوزات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عجينة العشر دقائق لعمل المخبوزات وأنواع البيتزا بدون انتظار وقت طويل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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