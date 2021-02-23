مكون سحري لتفتيح البشرة وشدها والتخلص من التجاعيد المكبرة للسن

نقدم لكم مكون سحري لتفتيح البشرة والتخلص من تجاعيدها، حيث أن التجاعيد من المشاكل التي تؤرق المرأة بشكل كبير وتسبب لها القلق والخوف باستمرار، لذا دائمًا ما تبحث المرأة عن حلول وطرق للحفاظ على شباب البشرة أطول فترة ممكنة وجعلها نضرة وناعمة باستمرار، ولعل زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية التي تقي البشرة من ظهور التجاعيد، وذلك بسبب احتوائه على الفيتامينات (E، A) والبروتينات الأساسية التي تعزز إنتاج الكولاجين، والتي تحافظ على نضارة البشرة، كما أنه يدعم تشكيل خلايا الجلد الجديدة، بالإضافة إلى أنه يحافظ على الأنسجة الضامة للجلد، ويمنع الترهل والتجاعيد أثناء إصلاح الجلد التالف.

مكون سحري لتفتيح البشرة زيت جوز الهند والحليب وبياض البيض

يتم مزج ملعقة صغيرة من كل من زيت جوز الهند والعسل وإضافة إليهما بياض البيض وملعقة كبيرة من الحليب، مع تدليك الخليط على البشرة بلطف، وتركه لمدة 30 دقيقة، قبل غسله بالماء الفاتر، وينصح بتكرار هذه الوصفة 3 مرات في الأسبوع لعلاج التجاعيد.

زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزبدة الشيا

يتم مزج ملعقة صغيرة من كل من زيت جوز الهند وزيت الزيتون وزيت اللوز وملعقة كبيرة من زبدة الشيا، ثم يتم خلط المكونات معًا بشكل جيد باستخدام أطراف الأصابع، والبدء في تدليك الخليط على البشرة، وتركه لمدة 30 دقيقة، قبل غسله بالماء الفاتر، ويفضل تكرار هذه الوصفة مرتين في اليوم، مرة واحدة في الصباح ومرة ​​واحدة في الليل لعلاج التجاعيد.

زيت جوز الهند والقرفة

يتم مزج ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة، ثم يتم خلط المكونات جيد، وباستخدام أطراف الأصابع يتم وضع الخليط على البشرة، تركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالماء البارد، ويفضل تكرار هذه الوصفة بانتظام لعلاج التجاعيد.