مكون جديد في عجينة البقلاوة ستجعلها أحلى من المباعة في محلات الحلواني

إليكم مكون جديد في عجينة البقلاوة حيث أن البقلاوة هي أحد الحلويات التي لا يختلف أحدًا على جمال مذاقها وحبه لها، كما أنه من الحلوى المناسبة لأي احتفال ويمكن تقديمه في العزائم، نظرًا لاجتماع الجميع على حبه وطعمه اللذيذ، كما أنه ذات قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بالعناصر الغذائية المتعددة، ودائمًا ما يطلبه الأطفال بشكل مستمر، كما أنه من الحلويات التي يسهل تحضيرها.

مكون جديد في عجينة البقلاوة

الحلويات بصفة عامة من الأطباق الأساسية في الكثير من البيوت، والتي تحرص ربة المنزل على إعدادها باستمرار مع التنوع، والبقلاوة تعد من الحلويات باهظة الثمن بعض الشيء والتي يصعب شرائها بشكل مستمر، وهو ما يجعل أي سيدة تبحث كثيرًا عن طريقة تحضيرها في المنزل لتوفير المال والجهد في الوقت نفسه، ومقادير العجينة هي:

3 كوب من الدقيق. 2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي. رشة ملح. بيضة متوسطة الحجم. ملعقة صغيرة فانيليا. كأس ماء دافئ. كأس من النشا للتحضير.

قومي بمزج الدقيق والبيض والزيت والملح، والفانيلا والماء في الخلاط الخاص بالعجين، ثم اخلطي المكونات معًا حتى تتشكل لديك عجينة طرية.

قومي بتقسيم العجين لمجموعة كبيرة من الكرات الصغيرة بحيث تكون الكرات بحجم البيضة، ويجب أن تكون ملساء.

قومي بإضافة النشا في وعاء واغمري العجينة به من جميع الاتجاهات، ثم اتركيها لمدة نصف ساعة.

يمكنك حشو العجينة وفقًا لرغبتك ورغبة أفراد الأسرة، وبعد أن تكون العجينة جاهزة قومي بفردها حتى تصبح رقيقة جدًا وعلى شكل قرص دائري، وقومي بفرد العجينة على هيئة رقاق وقومي بحشوها، وإدخالها إلى الفرن لمدة ثلث ساعة.

وبعد أن تنضج البقلاوة قومي بتحمير الوجه جيدًا إلى أن يأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بسكب القطر عليه وتزينها بالفستق الحلبي.

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طريقة عمل عجينة البقلاوة