طريقة حلوي السويسرول بالشيكولاته في المنزل كما لم تتناوليه من قبل

يعتبر السويسرول من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وهي عبارة عن نوع من أنواع الكيك الذي يعد على شكل رول ويتم حشوه بالشوكولاتة أو الكريمة أو أي حشوات أخرى، ويتقطع إلى شرائح، وفي هذه السطور سنعرض مكونات وطريقة تحضير حلوى السويسرول في المنزل لتكون بنفس شكل ومذاق السويسرول الجاهز الذي يباع في محلات الحلويات بالأسواق. مقادير السويسرول مقادير السويسرول نحتاج لإعداد السويسرول المقادير الآتية: نصف كوب من اللبن الحليب.

كوب من السكر الناعم.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 جرام من بيكربونات الصوديوم.

رشة ملح.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب زبدة سائلة. طريقة تحضير السويسرول قومي بإداد القالب الذي ستستخدمينه لخبز السويسرول بتبطينه بورق القصدير.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ليسخن.

قومي بنخل الدقيق جيدًا وضعيه في وعاء غويط وأضيفي إليه رشة الملح.

وفي إناء آخر قومي بخلط الزبدة مع السكر الناعم واخفقيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

قوي بإضافة الحل والبيكربونات والبيض والفانيليا وامزجي الخليط جيدًا.

قومي بإضافة الدقيق إلى خليط السوائل وقلبي حتى تتمازج المكونات جيدًا.

قومي بصب الخليط في القالب وادخليه الفرن لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة.

اخرجي القالب من الفرن واقلبي محتوياته على ورقة كبيرة من ورق الزبدة.

قومي بلف الكيك بورق الزبدة على شكل رول واضغطي جيدًا ليتماسك الرول.

تترك على هذه الحالة لمدة ساعة، ثم أزيلي ورق الزبدة.

قومي بوضع الحشوة على أطراف الرول بعد فرده، ثم قومي بلفه مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة.

قومي بتقطيع الرول ورشه بسكر ناعم بودرة.

قدميه مع الشاي أو القهوة. طريقة تحضير السويسرول وبذلك نكون قد قدمنا طريقة بسيطة لعمل السويسرول المميز، والذي يتناوله الصغار والكبار باستخدام مكونات وطريقة مختلفة كما تشتريه عزيزتي من المحلات. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً الوسوم

يعتبر السويسرول من الحلويات المفضلة لدى الكثيرين، وهي عبارة عن نوع من أنواع الكيك الذي يعد على شكل رول ويتم حشوه بالشوكولاتة أو الكريمة أو أي حشوات أخرى، ويتقطع إلى شرائح، وفي هذه السطور سنعرض مكونات وطريقة تحضير حلوى السويسرول في المنزل لتكون بنفس شكل ومذاق السويسرول الجاهز الذي يباع في محلات الحلويات بالأسواق. مقادير السويسرول مقادير السويسرول نحتاج لإعداد السويسرول المقادير الآتية: نصف كوب من اللبن الحليب.

كوب من السكر الناعم.

بيضة واحدة بدرجة حرارة الغرفة.

3 جرام من بيكربونات الصوديوم.

رشة ملح.

ملعقة خل أبيض صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب زبدة سائلة. طريقة تحضير السويسرول قومي بإداد القالب الذي ستستخدمينه لخبز السويسرول بتبطينه بورق القصدير.

اشعلي الفرن على درجة حرارة 180 درجة واتركيه ليسخن.

قومي بنخل الدقيق جيدًا وضعيه في وعاء غويط وأضيفي إليه رشة الملح.

وفي إناء آخر قومي بخلط الزبدة مع السكر الناعم واخفقيهم جيدًا حتى تحصلي على قوام كريمي.

قوي بإضافة الحل والبيكربونات والبيض والفانيليا وامزجي الخليط جيدًا.

قومي بإضافة الدقيق إلى خليط السوائل وقلبي حتى تتمازج المكونات جيدًا.

قومي بصب الخليط في القالب وادخليه الفرن لمدة تتراوح من 12 إلى 15 دقيقة.

اخرجي القالب من الفرن واقلبي محتوياته على ورقة كبيرة من ورق الزبدة.

قومي بلف الكيك بورق الزبدة على شكل رول واضغطي جيدًا ليتماسك الرول.

تترك على هذه الحالة لمدة ساعة، ثم أزيلي ورق الزبدة.

قومي بوضع الحشوة على أطراف الرول بعد فرده، ثم قومي بلفه مرة أخرى بنفس الطريقة السابقة.

قومي بتقطيع الرول ورشه بسكر ناعم بودرة.

قدميه مع الشاي أو القهوة. طريقة تحضير السويسرول وبذلك نكون قد قدمنا طريقة بسيطة لعمل السويسرول المميز، والذي يتناوله الصغار والكبار باستخدام مكونات وطريقة مختلفة كما تشتريه عزيزتي من المحلات. اكتب اسمك على صور صباح الخير لتحية أصدقائك وأحبابك صباحاً

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة حلوي السويسرول بالشيكولاته في المنزل كما لم تتناوليه من قبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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