ألذ دونتس هتجربيها بعجينة هشة وطريقة وأساليب تزيين مبتكرة

ألذ دونتس نقدمها لكم، حيث يعتبر الدونات هو أحد المعجنات التي لا يختلف أحدًا على جمال مذاقها وحبه لها، كما أنه من الحلوى المناسبة للأطفال والكبار ويمكن تقديمه في المناسبات والعزائم، نظرًا لاجتماع الجميع على حبه وطعمه اللذيذ، ولها طريقة صنع مختلفة تميزه عن غيره من الحلوى، وتجعل الجميع في حالة من البحث المستمر عنه لتناوله سواء مع المشروبات الساخنة أو الباردة,

طريقة عمل ألذ دونتس

نظرًا لاهتمام عدد كبير من السيدات بالبحث بطريقة عمل الدونات وخاصةً أنها من الحلويات التي انتشرت كثيرًا في الأعياد والمناسبات، فإن الشراء من محلات الحلويات سيكون مكلف وباهظ الثمن، ولهذا نقدم لكي اليوم عزيزتي أسهل طريقة لتحضير الدونات في المنزل في وقت سريع ومكونات بسيطة.

5 كوب من الدقيق.

أصبع من الزبدة.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

نصف كوب من السكر.

كوب ونصف من الحليب السائل الفاتر.

2 بيضة.

في البداية قومي بإذابة الخميرة في الحليب الدافئ والسكر، وفي وعاء آخر قومي بخلط الدقيق مع الملح، ومن ثم أضيفي إليه الزبدة المذابة وافركيهما جيدًا. قومي بإنشاء حفرة في وسط الدقيق وقومي بسكب الخميرة بها وضيفي البيض ثم قومي بالعجين بشكل جيد حتى تحصلي على عجينة متماسكة القوام. ضعي العجينة في مكان دافئ لمدة ساعتين أو أكثر، حتى تخمر ويتضاعف حجمها، وبعد ذلك عليكِ القيام بتقطيعها إلى 15قطعة بنفس السمك تقريبًا، مع إعطائها شكل الكرة وضعيها بعد ذلك على صينية مدهونة بالزبدة، واتركيها إلى أن تخمر ويتضاعف حجمها مرة ثانية. بعد ذلك قومي بقلي الدونات في الزيت الغزير إلى أن تأخذ اللون الذهبي، ثم قومي بحشوها وفقًا للرغبة.

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