أسهل طرق عمل بسكوت النشادر الهش بمعايير مضبوطة مثل الجاهز

يعتبر بسكوت النشادر الهش ، من أكثر أنواع البسكوت التي يتم تقديمها في الأعياد والأفراح، لأنه يتمتع بمذاق مختلف عن باقي أنواع البسكوت، ويتمتع بالقوام الهش الخفيف ويذوب سريعاً في الفم، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتستطيع الأمهات عمله في المنزل بدل من شرائه من الخارج، لتضمن النظافة والسلامة لصحة أطفالها، ويحتوي البسكوت على نكهات عديدة تعطي له رائحة جميلة وطعم مميز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش الخفيف بالمنزل بخطوات بسيطة. مكونات بسكوت النشادر الهش مكونات بسكوت النشادر الهش يتكون البسكوت من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 3 أكواب من الدقيق. 2 كوب من السمنة. كوب من اللبن. 5 بيضات. ملعقة من النشادر. ملعقة من البكينج بودر. 5 أكياس من الفانيليا. نصف ملعقة من عصير الليمون. ربع ملعقة من الخل. كوب من السكر البودرة. رشة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر إناء كبير ونضع السكر والسمنة ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط أبيض وهش.

نضيف البيض والفانيليا وعصير الليمون والخل ورشة الملح ونخفق مرة أخرى، ثم نضيف الحليب السائل ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق والنشادر والبيكنج بودر ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية يسهل تشكيلها.

إذا كان العجين طري ويلتصق باليد، يمكنك إضافة باقي كمية الدقيق حتى تحصلي على عجين متماسك وطري.

نحضر صواني مدهونه بقليل من السمنة، ونقوم بوضع كمية من العجين في قمع الحلواني، ونقوم بتشكيلها على الصواني على شكل أصابع أو دوائر.

نشعل الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ونتركها تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال الصواني الفرن حتى ترتفع وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصواني من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقدم البسكوت بجانب كوب من الشاي أو اللبن وبالهناء والشفاء. ملاحظات عند عمل بسكوت النشادر توجد بعض الملاحظات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- وضع ملعقة من الخل في البسكوت تجعله هش وخفيف. وضع ملعقة من عصير الليمون تساعد على إخفاء ظفارة البيض. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت حتى لا يهبط. خفق البيض والسكر جيداً يجعل قوام العجين هش وطري. وضع معايير ومكاييل مضبوطة يجعلكي تحصلين على بسكوت مقرمش وجميل. طريقة تغير كلمة المرور في منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442 عبر madrasati sa الوسوم

يعتبر بسكوت النشادر الهش ، من أكثر أنواع البسكوت التي يتم تقديمها في الأعياد والأفراح، لأنه يتمتع بمذاق مختلف عن باقي أنواع البسكوت، ويتمتع بالقوام الهش الخفيف ويذوب سريعاً في الفم، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة، وتستطيع الأمهات عمله في المنزل بدل من شرائه من الخارج، لتضمن النظافة والسلامة لصحة أطفالها، ويحتوي البسكوت على نكهات عديدة تعطي له رائحة جميلة وطعم مميز، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل بسكوت النشادر الهش الخفيف بالمنزل بخطوات بسيطة. مكونات بسكوت النشادر الهش مكونات بسكوت النشادر الهش يتكون البسكوت من مكونات بسيطة وهى كما يلي:- 3 أكواب من الدقيق. 2 كوب من السمنة. كوب من اللبن. 5 بيضات. ملعقة من النشادر. ملعقة من البكينج بودر. 5 أكياس من الفانيليا. نصف ملعقة من عصير الليمون. ربع ملعقة من الخل. كوب من السكر البودرة. رشة صغيرة من الملح. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت النشادر الهش بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر إناء كبير ونضع السكر والسمنة ونخفقهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط أبيض وهش.

نضيف البيض والفانيليا وعصير الليمون والخل ورشة الملح ونخفق مرة أخرى، ثم نضيف الحليب السائل ونخفق جيداً حتى يصبح الخليط مثل الكريمة.

نقوم بإضافة نصف كمية الدقيق والنشادر والبيكنج بودر ونعجنهم جيداً حتى نحصل على عجينة طرية يسهل تشكيلها.

إذا كان العجين طري ويلتصق باليد، يمكنك إضافة باقي كمية الدقيق حتى تحصلي على عجين متماسك وطري.

نحضر صواني مدهونه بقليل من السمنة، ونقوم بوضع كمية من العجين في قمع الحلواني، ونقوم بتشكيلها على الصواني على شكل أصابع أو دوائر.

نشعل الفرن على درجة حرارة 250 مئوية ونتركها تسخن جيداً، ثم نقوم بإدخال الصواني الفرن حتى ترتفع وتأخذ اللون الذهبي.

نخرج الصواني من الفرن ونتركها تبرد، ثم نقدم البسكوت بجانب كوب من الشاي أو اللبن وبالهناء والشفاء. ملاحظات عند عمل بسكوت النشادر توجد بعض الملاحظات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- وضع ملعقة من الخل في البسكوت تجعله هش وخفيف. وضع ملعقة من عصير الليمون تساعد على إخفاء ظفارة البيض. تسخين الفرن جيداً قبل وضع البسكوت حتى لا يهبط. خفق البيض والسكر جيداً يجعل قوام العجين هش وطري. وضع معايير ومكاييل مضبوطة يجعلكي تحصلين على بسكوت مقرمش وجميل. طريقة تغير كلمة المرور في منصة مدرستي للفصل الدراسي الثاني 1442 عبر madrasati sa

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