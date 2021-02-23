طريقة عمل اللقيمات (الزلابية) مثل المحلات تماماً بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل اللقيمات، تعتبر اللقيمات من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، يطلق عليها العديد من المسميات فتسمى في بعض الدول بإسم اللقيمات أو العوامة أو الزلابية أو لقمة القاضي، تتميز بقوامها الهش المقرمش ومذاقها الطري، كما أنها تصنف من ضمن الحلويات التي يضاف إليها القطر لإكسابها مذاقاً شهياً، تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، تعد من الحلويات الخفيفة على المعدة، حيث أنها مرتبطة بشكل كبير بشهر رمضان الكريم، وهي من الوصفات السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى بذل مجهود تتميز تكلفتها المادية البسيطة. طريقة عمل اللقيمات (الزلابية) المكونات: كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

سمسم.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة خميرة. مكونات القطر: كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. تحضير اللقيمات: نحضر إناء ثم يوضع فيه الدقيق ويضاف إليه النشا والخميرة والحليب البودر، ثم تقلب المكونات معاً.

إضافة الملح والسكر ثم يضاف الماء تدريجياً، وتعجن المكونات حتى الحصول على عجينة لينة تشبه خليط الكيك.

نغطي العجين بكيس بلاستيكي ثم يترك في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

يحضر زيت غزير على النار، تحضر العجينة ثم بإستخدام الملعقة يتم وضع العجين على شكل كرات في الزيت الساخن، وتقلب حتى الحصول على اللون الذهبي.

ثم ترفع ويصب عليها القطر فور خروجها من الزيت. تحضير القطر يحضر إناء على النار ثم يوضع فيه الماء والسكر ويتم تقليبه جيداً.

يترك ليغلي لمدة عشر دقائق، ثم يضاف عصير الليمون وتركة لمدة دقيقتين حتى يتكثف الخليط.

يرفع من على النار و تركه حتى يبرد ويصب فوق اللقيمات وهي ساخنة ثم ترش بالقليل من السمسم ثم تقدم. موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات الوسوم

طريقة عمل اللقيمات، تعتبر اللقيمات من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، يطلق عليها العديد من المسميات فتسمى في بعض الدول بإسم اللقيمات أو العوامة أو الزلابية أو لقمة القاضي، تتميز بقوامها الهش المقرمش ومذاقها الطري، كما أنها تصنف من ضمن الحلويات التي يضاف إليها القطر لإكسابها مذاقاً شهياً، تقدم بكثرة في المناسبات والحفلات وأعياد الميلاد، تعد من الحلويات الخفيفة على المعدة، حيث أنها مرتبطة بشكل كبير بشهر رمضان الكريم، وهي من الوصفات السهلة والبسيطة والتي لا تحتاج إلى بذل مجهود تتميز تكلفتها المادية البسيطة. طريقة عمل اللقيمات (الزلابية) المكونات: كوب دقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة سكر.

سمسم.

2 ملعقة كبيرة حليب بودر.

ملعقة صغيرة خميرة. مكونات القطر: كوب ونصف من الماء.

كوب سكر.

عصير نصف ليمونة. تحضير اللقيمات: نحضر إناء ثم يوضع فيه الدقيق ويضاف إليه النشا والخميرة والحليب البودر، ثم تقلب المكونات معاً.

إضافة الملح والسكر ثم يضاف الماء تدريجياً، وتعجن المكونات حتى الحصول على عجينة لينة تشبه خليط الكيك.

نغطي العجين بكيس بلاستيكي ثم يترك في مكان دافئ لمدة ساعة ونصف حتى تختمر ويتضاعف حجمها.

يحضر زيت غزير على النار، تحضر العجينة ثم بإستخدام الملعقة يتم وضع العجين على شكل كرات في الزيت الساخن، وتقلب حتى الحصول على اللون الذهبي.

ثم ترفع ويصب عليها القطر فور خروجها من الزيت. تحضير القطر يحضر إناء على النار ثم يوضع فيه الماء والسكر ويتم تقليبه جيداً.

يترك ليغلي لمدة عشر دقائق، ثم يضاف عصير الليمون وتركة لمدة دقيقتين حتى يتكثف الخليط.

يرفع من على النار و تركه حتى يبرد ويصب فوق اللقيمات وهي ساخنة ثم ترش بالقليل من السمسم ثم تقدم. موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات

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