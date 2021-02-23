طريقة عمل بسكوت الميني كيك بالشكولاتة الهش بدون فرن بالمنزل

يعد بسكوت الميني كيك بالشكولاتة من الحلوى الخفيفة والهشة ويتم إعداده في المنزل بكل سهولة، وهو من الحلويات التي يتم صنعها بدون فرن، ويتمتع الميني أو البقلاوة بطعم جميل ومذاق طيب، وهو حلوى معروفة ومشهورة في الوطن العربي، وعلى كل أم تبحث عن طريقة لعمل حلوى سريعة لأطفالها تعالي تعرفي معنا من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل الميني كيك بالشكولاتة بدون فرن بالمنزل بخطوات بسيطة.

مكونات بسكوت الميني كيك بالشكولاتة

توجد بعض المكونات البسيطة عند عمل البقلاوة وهى كما يلي:-

كوب من السكر. ثلاث بيضات. كوب من الدقيق. ثلاث ملاعق من الكاكاو الخام. كوب من الشكولاتة السائلة. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الفانيليا. زجاجة ماء فارغة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بسكوت الميني كيك بالشكولاتة بدون فرن وهى كما يلي:-

نقوم باحضار الخلاط الكهربائي ثم نضيف البيض والسكر والفانيليا ونخفقهم جيداً.

ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر والكاكاو ونخلطهم جيداً حتى يصبح الخليط ثقيل القوام.

نحضر زجاجة ماء فارغة ثم نضع الخليط، ثم نقوم بعمل فتحة صغيرة في غطاء الزجاجة.

نحضر طاسة كبيرة ونضعها على النار حتى تسخن جيداً ثم ندهنها بقليل من الزيت.

نقوم بوضع الخليط في الطاسة على شكل دوائر صغيرة الحجم ونتركها حتي تنضج.

نرفع الميني من على النار ونتركه يبرد ثم نضع واحدة فوق الأخرى ونغمسها في خليط الشكولاتة حتى تلتصق ببعضها، ثم نضعها في الثلاجة حتى تتماسك جيداً، ثم نقدمها بالهناء والشفاء.

ملاحظات عند عمل الميني كيك بالشكولاتة بدون فرن

توجد بعض الملاحظات البسيطة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-

يجب تسخين الطاسة جيداً قبل وضع الخليط. خفق البيض والسكر جيداً قبل وضع الدقيق. وضع الخليط في زجاجة ماء فارغة حتى نحصل على شكل الدوائر الجميلة.