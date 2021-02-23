اعملي بلح الشام المقرمش في البيت بأسهل طريقة وأروع طعم

يعتبر بلح الشام من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل سريع في المنزل، فيتم تناوله بكثرة بالتحديد في شهر رمضان، فيتسم بلح الشام بالمذاق الجيد بخلاف ذلك فهو يحتوي على كم كبير من الفوائد ويتم تحضير بلح الشام بأكثر من طريقة واستطعنا أن نقدم إليكم في هذا المقال طريقة تحضير بلح الشام في المنزل. طريقة عمل بلح الشام في المنزل طريقة عمل بلح الشام في المنزل المقادير: كأس من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كأس إلا ربع من المياه.

ربع كأس من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا,

ثلاثة حبات من البيض. خطوات تحضير بلح الشام في المنزل خطوات تحضير بلح الشام في المنزل أصبح من السهل تحضير بلح الشام بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المناسبة لتحضير بلح الشام في المنزل: القيام برفع الزبدة على النار الهادئة وتركها لحين أن تسخن قليلاً. خلط كلاً من الدقيق والنشا والملح سوياً جيدا مع بعضهم البعض. القيام بوضع المياه مع الزبدة ورفعهم على نار هادئة وتركهم لحين أن يسخنوا. يتم وضع كمية من الطحين مع النشا والملح ويتم التحريك جيداً. إضافة نسبة من الطحين إلى المياه ويتم التقليب جيداً باستخدام ملعقة من الخشب والاستمرار في ذلك لمدة خمسة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة. يتم ترك العجينة لكي ترتاح وبعد ذلك يتم إضافة البيض بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة. يتم ترك العجينة من أجل أن ترتاح وبعد ذلك يتم إضافة البيض بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب والعجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة غير متماسكة. نقل العجينة إلى كيس الحلواني ذو الفتحة الصغيرة في الحجم، وضع الزيت في مقلاة ورفعها على النار. يتم الضغط جيداً على كيس العجين من أجل عمل قطع من حبات بلح الشام ويتم وضعها في المقلاة. الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح لون البلح ذهبي. يتم رفع بلح الشام من الزيت ويتم وضعه في القطر البارد ثم وضعه في مصفاة لكي يتم التخلص من القطر الزائد وبالهناء على الجميع. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 الوسوم

يعتبر بلح الشام من أكثر الحلويات التي يتم تحضيرها بشكل سريع في المنزل، فيتم تناوله بكثرة بالتحديد في شهر رمضان، فيتسم بلح الشام بالمذاق الجيد بخلاف ذلك فهو يحتوي على كم كبير من الفوائد ويتم تحضير بلح الشام بأكثر من طريقة واستطعنا أن نقدم إليكم في هذا المقال طريقة تحضير بلح الشام في المنزل. طريقة عمل بلح الشام في المنزل طريقة عمل بلح الشام في المنزل المقادير: كأس من الدقيق.

ملعقة كبيرة من النشا.

كأس إلا ربع من المياه.

ربع كأس من الزبدة.

رشة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا,

ثلاثة حبات من البيض. خطوات تحضير بلح الشام في المنزل خطوات تحضير بلح الشام في المنزل أصبح من السهل تحضير بلح الشام بطريقة سهلة وسريعة وإليكم في السطور الآتية الخطوات المناسبة لتحضير بلح الشام في المنزل: القيام برفع الزبدة على النار الهادئة وتركها لحين أن تسخن قليلاً. خلط كلاً من الدقيق والنشا والملح سوياً جيدا مع بعضهم البعض. القيام بوضع المياه مع الزبدة ورفعهم على نار هادئة وتركهم لحين أن يسخنوا. يتم وضع كمية من الطحين مع النشا والملح ويتم التحريك جيداً. إضافة نسبة من الطحين إلى المياه ويتم التقليب جيداً باستخدام ملعقة من الخشب والاستمرار في ذلك لمدة خمسة دقائق لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة. يتم ترك العجينة لكي ترتاح وبعد ذلك يتم إضافة البيض بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب لحين أن يتم الحصول على عجينة لينة. يتم ترك العجينة من أجل أن ترتاح وبعد ذلك يتم إضافة البيض بصورة تدريجية مع الاستمرار في التقليب والعجن لحين أن يتم الحصول على عجينة هشة غير متماسكة. نقل العجينة إلى كيس الحلواني ذو الفتحة الصغيرة في الحجم، وضع الزيت في مقلاة ورفعها على النار. يتم الضغط جيداً على كيس العجين من أجل عمل قطع من حبات بلح الشام ويتم وضعها في المقلاة. الاستمرار في التقليب لحين أن يصبح لون البلح ذهبي. يتم رفع بلح الشام من الزيت ويتم وضعه في القطر البارد ثم وضعه في مصفاة لكي يتم التخلص من القطر الزائد وبالهناء على الجميع. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442

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