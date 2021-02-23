وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد إلى الأبد من الوجه والجسم بدون أي ألم

الشعر الزائد في الجسم أو الوجه هي مشكلة الكثير من الفتيات والنساء عامة، حيث تريد كل فتاة الحصول على بشرة وجسم خالي من الشعر الزائد وخاصة في أماكن تحت الإبط و منطقة العانة والوجه وغيرها من المناطق الغير محببه ظهور الشعر فيها، لذلك يبحثن دائما عن أفضل الوصفات السحرية التي يمكنك من خلالها التخلص من الشعر نهائيا بدون أي ألم وهذا ما سنقدمه إليكم اليوم من خلال هذه المقالة المقدمة إليكم من موقع ثقفني، وسوف تتخلصي من المشكلة التي تؤرقك إلى الآبد بوصفة سحرية تساعدك على التخلص من الشعر إلى الأبد. وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد إلى الأبد وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد إلى الأبد المكونات: ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس المر.

كوب من الماء. طريقة الاستخدام: أحضري ملعقة كبيرة من بودرة الترمس المر وتركها لمدة يوم كامل في النصف نصف كوب أو كوب كامل من الماء.

بعد ذلك قومي بتصفية هذا الخليط وخذي الماء فقط وضعيه في زجاجة بخاخة واحتفظي به في الثلاجة لحين الاستخدام.

قومي باستخدام هذا الخليط على الجسم والوجه وعلى المناطق التي يظهر بها الشعر كثيفا مرتين في اليوم صباحا ومساءا ولا يتم غسل المنطقة بعد الاستخدام.

كرري هذه الوصفة السحرية بشكل دائم وسوف تحصلين على نتائج فعالة للغاية وسوف تودعين الشعر الزائد إلى الأبد. التخلص من الشعر الزائد نهائيا من المناطق الحساسة التخلص من الشعر الزائد نهائيا من المناطق الحساسة المكونات: ملعقة كبيرة من حبوب حمص الشام.

ملعقة كبيرة من الترمس المر.

2 كوب من الماء. طريقة التحضير: احضري طبق كبير وضعي فيه ملعقة حبوب الحمص وملعقة الترمس المر و أضيفي اليهم 2 كوب من الماء المغلي جيدا واتركي الخليط من المساء حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك قومي بتصفية هذه المياه وضعيها في عبوة زجاجية، واحتفظي بها فى الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

بعد ذلك استخدمي هذه المياه في رش المناطق الموجود بها الشعر الزائد و على الجسم بأكمله و منطقه الوجه واتركيه حتى يجف تماما.

كرري الوصفة لمدة أسبوعين وسوف تتخلصي من الشعر. طريقة عمل النوجا في المنزل سادة أو بالمكسرات الوسوم

الشعر الزائد في الجسم أو الوجه هي مشكلة الكثير من الفتيات والنساء عامة، حيث تريد كل فتاة الحصول على بشرة وجسم خالي من الشعر الزائد وخاصة في أماكن تحت الإبط و منطقة العانة والوجه وغيرها من المناطق الغير محببه ظهور الشعر فيها، لذلك يبحثن دائما عن أفضل الوصفات السحرية التي يمكنك من خلالها التخلص من الشعر نهائيا بدون أي ألم وهذا ما سنقدمه إليكم اليوم من خلال هذه المقالة المقدمة إليكم من موقع ثقفني، وسوف تتخلصي من المشكلة التي تؤرقك إلى الآبد بوصفة سحرية تساعدك على التخلص من الشعر إلى الأبد. وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد إلى الأبد وصفة سحرية للتخلص من الشعر الزائد إلى الأبد المكونات: ملعقة كبيرة من مسحوق الترمس المر.

كوب من الماء. طريقة الاستخدام: أحضري ملعقة كبيرة من بودرة الترمس المر وتركها لمدة يوم كامل في النصف نصف كوب أو كوب كامل من الماء.

بعد ذلك قومي بتصفية هذا الخليط وخذي الماء فقط وضعيه في زجاجة بخاخة واحتفظي به في الثلاجة لحين الاستخدام.

قومي باستخدام هذا الخليط على الجسم والوجه وعلى المناطق التي يظهر بها الشعر كثيفا مرتين في اليوم صباحا ومساءا ولا يتم غسل المنطقة بعد الاستخدام.

كرري هذه الوصفة السحرية بشكل دائم وسوف تحصلين على نتائج فعالة للغاية وسوف تودعين الشعر الزائد إلى الأبد. التخلص من الشعر الزائد نهائيا من المناطق الحساسة التخلص من الشعر الزائد نهائيا من المناطق الحساسة المكونات: ملعقة كبيرة من حبوب حمص الشام.

ملعقة كبيرة من الترمس المر.

2 كوب من الماء. طريقة التحضير: احضري طبق كبير وضعي فيه ملعقة حبوب الحمص وملعقة الترمس المر و أضيفي اليهم 2 كوب من الماء المغلي جيدا واتركي الخليط من المساء حتى صباح اليوم التالي.

بعد ذلك قومي بتصفية هذه المياه وضعيها في عبوة زجاجية، واحتفظي بها فى الثلاجة لمدة أسبوع كامل.

بعد ذلك استخدمي هذه المياه في رش المناطق الموجود بها الشعر الزائد و على الجسم بأكمله و منطقه الوجه واتركيه حتى يجف تماما.

كرري الوصفة لمدة أسبوعين وسوف تتخلصي من الشعر. طريقة عمل النوجا في المنزل سادة أو بالمكسرات

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