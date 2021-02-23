سر غامض في طريقة عمل كرات البسبوسة بجوز الهند

نقدم لكم في هذا المقال طريقة تحضير كرات البسبوسة التي تعد من أشهر وألذ وصفات الحلويات في المطبخ التركي، وانتشر تحضيرها في عدد كبير من دول الوطن العربي بسبب طعمها الشهي واللذيذ، وتعتبر الوصفة عبارة عن كرات من البسبوسة بداخلها جوز مطحون، ويتم تغليفها من الخارج بكنافة محمصة، ويزداد تحضيرها في شهر رمضان الكريم، والذي يشتهر بحلويات شرقية كثيرة ومختلفة، فهي جزء مهم في يوم جميع الأشخاص، ولا يمكن الاستغناء عن الحلويات أبداً، ويمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة فهي لا تأخذ وقت كبير، حيث يمكن تحضيرها في أقل من 30 دقيقة.

مكونات عمل كرات البسبوسة

نحتاج في هذه الوصفة إلى بعض المكونات البسيطة وغير مكلفة للحصول على ألذ طعم، وهي ما يلي:

كوب من السميد.

كوب من السكر.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الماء.

نصف كوب من الزبدة.

ملعقة صغيرة الحجم من الفانيليا.

مكونات الحشو:

ملعقتين كبار من السكر.

نصف كوب من الجوز المطحون.

نقطتين من ماء الزهر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من القرفة.

للطبقة الخارجية:

نصف كوب من الكنافة.

طريقة تحضير كرات البسبوسة بسهولة في البيت

أولاً في وعاء عميق نقوم بوضع الزبدة، ثم نضعه على النار درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى تمام الذوبان، وبعد ذلك نقوم بإضافة السميد إليها ونقلبهم بشكل جيد حتى يتحول لون السميد إلى اللون الذهبي، ونقوم بإضافة السكر ونقلب باستمرار، ثم نقوم بإضافة الماء مع الاستمرار في التقليب، وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب مع الفانيليا، ونحرك المكونات حتى نحصل على عجينة طرية.

نرفع الوعاء من على النار ونتركه حتى يبرد ونقوم بتجهيز الحشو، نقوم بوضع السكر والجوز والقرفة وماء الزهر في وعاء ونقلبهم حتى يتجانسو، ونقوم بوضع الزبدة في طاسة على نار متوسطة، وبعد أن تذوب نقوم بإضافة الكنافة المفتتة ونحركها حتى تتحمص ويتحول لونها إلى الذهبي، نقوم بتشكيل العجينة إلى كرات صغيرة ونحشيها ثم نغلفها بالكنافة، ونضعها في الثلاجة ساعة لكي تتماسك، وبالتالي تكون جاهزة للتقديم بألف هنا وشفا.