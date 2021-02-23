3 حركات مساج يابانية لتكبير حجم الصدر

التدليك مع علم المنعكسات الياباني بيساعدوا على زيادة الدورة الدموية وتحسين شكل الثدي بشكل فعال ، والتدليك يعتبر من الطرق الشائعة جدا اللي بتساعد على تكبير الصدر من غير اي اضرار صحية ، والنهاردة هنتعرف مع بعض من خلال السطور الجايه على 3 حركات مساج يابانية لتكبير الصدر ، والنساء اليابانيات بينصحوا جدا بعمل جسلة تدليك يومية مكونة من 3 حركات لزيادة الدورة الدموية وتحسين حجم الثدي.
حركات مساج يابانية لتكبير الصدر:
1- الحركة 1:
ارفعي صدرك الشمال بايدك اليمين او بايديكي الاتنين ، ادفعي الصدر لفوق ولتحت بشكل قطري او مائل في اتجاه عضمة الترقوة الزرقاء اسفل الرقبة (المكان اللي متحدد في الصورة) ، اعملي الحركة بمعدل حوالي 2 – 3 مرات في الثانية ، وكرريه 25 – 30 مرة ، وبعدين بدلي للصدر اليمين ، واعملي نفس الحركة.
2- الحركة 2:
ارفعي صدرك الشمال بايدك الشمال وارفعي صدرك اليمين بايدك اليمين ، في نفس الوقت ، ارفعي الصدر بايديكي الاتنين بالراحة لفوق ولتحت ، بمعدل حوالي 2 – 3 مرات في الثانية ، كرريه حوالي 20 – 30 مرة.
3- الحركة 3:
حطي ايدك الاتنين على صدرك ، ايدك الشمال على صدرك الشمال ، وايدك اليمين على الصدر اليمين ، ودلكي الصدر بالراحة في حركات دائرية ، حركي ايدك اليمين في اتجاه عقارب الساعة ، وايدك الشمال حركيها عكس اتجاه عقارب الساعة ، والافضل مع الحركة دي تستخدمي زيت حطي الزيت على كف ايدك وافركيه سخنيه بين ايديكي عشان يديكي تأثير اقوى وبعدين دلكي بيه الصدر ، لو حسيتي بألم في الصدر اثناء التدليك ، اظبطي قوة ايديكي وخففي الضغط شوية عن الصدر.
نصايح لتدليك فعال اكتر:
1- خدي مكملات الاستروجين القائمة على فول الصويا:
كتير من الاطعمة القائمة على الفول الصويا زي التوفو او حليب الصويا ، بتحتوي على كمية كبيرة من الاستروجين النباتي وهو مادة شبيهة بهرمون الاستروجين اللي بيساعد على تكبير حجم الصدر ولكن تأثيرها اعلى بكتير ، بالاضافة ان فول الصويا بيحتوي على كتير من الفيتامينات زي فيتامين A,B1, B2, D ، اللي بتساعد على تحسين حجم الصدر ، بننصحك تشربي فول الصويا باستمرار بشكل يومي بالاضافة للاطعمة المغذية.
2- اختاري زيت اساسي مناسب او كريم تدليك:
الخطوة دي اختيارية ، ولكن بتدي نتايج افضل ، تقدري تستخدمي زيت او كريم تدليك او زيت جوز الهند او زيت الارز.
3- تدفئة الايد:
صبي كمية من زيت التدليك على ايدك ، وبعدين افركي ايديكي الاتنين مع بعض بقوة عشان تدفيهم قبل تدليك الصدر.
4- كرريه مرتين يوميا:
عشان توصلي لافضل النتايج ، كرري التدليك مرتين في اليوم بانتظام مرة الصبح ومرة بالليل لمدة 30 يوم على الاقل ، ومدة التدليك لازم تكون ما بين 15 – 20 دقيقة بس.
5- اجمعي ما بين اكتر من تمرين:
ممكن مع التدليك تنتظمي على تمارين تقوية عضلات الصدر ، وتمارين اليد والكتف ، هتساعد كمان ان الصدر يكون متماسك ومشدود وشكله جذاب.
افضل انواع طعام هتساعدك على تكبير حجم الصدر
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