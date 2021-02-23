أقوى وصفة للتبيض وشد تجاعيد الوجه في نصف ساعة

وصفة للتبيض وشد تجاعيد الوجه في نصف ساعة، العديد من الفتيات يريدون الحصول على بشرة مشدودة وبيضاء وخالية من العيوب، لذلك تهتم بها النساء بكثرة وذلك من خلال العناية اليومية بها ، وذلك للحد من ظهور التجاعيد في سن مبكر أو الحصول على بشرة مترهلة مملوءة بالتصبغات، العديد من الفتيات تلجأ إلى صالون التجميل واستخدام كريمات تبييض البشرة وشد التجاعيد، و لكنها قد تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة، وهي بعيدة كل البعد عن الوصفات الطبيعية المنزلية الآمنة على البشرة والتي تعطي نتيجة فعالة من أول إستخدام، تابعونا للتعرف على الوصفة الطبيعية للتبيض وشد تجاعيد الوجه في نصف ساعة.

تحتوي الوصفات الطبيعية على مكونات من الطبيعة تغذي البشرة وتجعلها أكثر مرونة، وصفة اليوم تحتوي على الموز وعسل النحل حيث يعد الموز من أكثر المركبات التي تحسن خلايا البشرة وتجعلها مشدودة، بالإضافة إلى العسل فهو يحتوى على مضادات أكسدة تعالج الجلد التالف و تفتح البشرة وتغذيها.

ملعقة صغيرة من العسل .

ملعقة صغيرة زيت زيتون.

نصف ثمرة من الموز.

يهرس الموز جيداً حتى الحصول على قوام كريمي، ثم يضاف إليه زيت الزيتون وعسل النحل ثم تمزج المكونات معاً.

ثم توضع على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بماء دافئ ثم يغسل مرة أخرى بماء بارد لغلق المسام.

تقرر هذه الوصفة مرة واحدة يومياً للحصول على أفضل النتائج.

المكونات:

ربع ملعقة من السكر.

ملعقة كبيرة زبادي.

بياض بيضة.

يحضر إناء صغير ويوضع فيه بياض البيضة ثم يضاف إليه السكر ويتم المزج حتى يختفى السكر تماماً.

ثم يضاف إليه الزبادي وتخلط المكونات معاً، ثم يطبق الخليط على الوجه ويترك حتى يجف تماماً.

يغسل الوجه بماء دافئ، ثم تكرر الوصفة مرة كل أسبوع حتى الحصول على نتيجة أفضل.