خلطة اردنيه قنبلة تبييض الوجه واليدين في يومين افضل طريقة للتبيض

وصفات تفتيح البشرة واليدين، عندما تكون البشرة صافية فاتحة خالية من الإسمرار، يكون جمالك سيدتي خلاب، لذا عليكي الاهتمام المتكامل بمظهرك، داومي على الطرق السليمة التي تزيد من جمالك.

أن الإهتمام بالبشرة هو سر من أسرار جمال المرأة، لذا حافظي على تفتيح بشرة وجهك ويديكي بالوصفات الطبيعية التي تمنحك تفتيح مدهش، ومن هذا المنطلق نقدم لكي خلطات لتبيض الوجه واليدين في أسبوع بمكونات طبيعة بنتيجة مذهلة.

تبييض الوجه في يوم

وصفة النشا والعسل والبيض:

تعد تلك المكونات الثلاثة من العناصر المهمة للبشرة، بالإضافة إلى الليمون الذي يعمل على تفتيح البشرة بأكبر قدر.

مكونات الوصفة:

واحد ملعقة كبيرة نشا.

واحد ملعقة كبيرة عسل نحل.

ملعقتان زلال بيض.

واحد ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ملعقتان ماء ورد.

واحد ملعقة كبيرة خميرة جاهزة.

ثلاثة ملاعق حليب نيدو.

طريقة إعداد الوصفة:

نأتي بوعاء ويتم إذابة النشا بماء الورد جيدا.

يتم إضافة الليمون وزلال البيض.

يضاف العسل والخميرة، ويليهم الحليب ويخلط المكونات جيدا بخلاط، ويترك عشرة دقائق.

تطبق الوصفة على الوجه واليدين للحصول على تفتيح مثالي.

مع تكرار الوصفة ستصبح بشرتك ناصعة البياض فاتحة خالية من البقع السمراء.

خلطه تبيض الوجه ورقبه

وصفة الكركم لتفتيح البشرة:

يستخدم الكركم في كثير من الوصفات الخاصة بالعناية بالبشرة، وله فوائد مدهشة من خلال عناصره التي تفيد البشرة بشكل كبير.

يتم الاستفادة من الكركم عند خلطه بعصير الليمون، حيث يمثلان قناع طبيعي محفز على تفتيح البشرة بكل روعة، وهذا من خلال نتيجته المبهرة في التفتيح.

طريقة الاستخدام:

يمكنك خلط الكركم، مع عصير الليمون؛ وإضافة بعض من لبن البودرة.

تمزج المكونات جيدا، وتطبق كماسك على الوجه واليدين.

أتركي الماسك على وجهك ويديك إلى أن تجف.

يغسل الوجه بالماء البارد، وسوف تشاهدين النتيجة المدهشة.

عليكي بتكرار الوصفة حتى تنعمي ببشرة جميلة تشبه بشرة الأطفال في تفتيح الوجه واليدين رأي منطقة بالجسم.