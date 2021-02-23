خلطات لبنانيه مذهلة لتبيض الوجه واليدين والرجلين في يومين بمكون واحد

أسرع وصفات تفتيح الوجه واليدين،وهناك الكثير من علامات جمال المرأة، والتي تظهر في بشرة صافية خالية من البؤر والندبات والبقع الداكنة. كيف تتخلصي سيدتي من الإسمرار الذي يطارد جمالك، ويزعجك كثيرا؟ هناك بقع داكنة تصيب الوجه واليدين ولدينا الحلول السريعة من خلال اقوي وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين، بدون أي مواد كيميائية. خلطات لتبيض الوجه واليدين في أسبوع لتبيض الوجه واليدين في أسبوع وصفة طبيعية من الليمون والعسل: العسل والليمون من العناصر الأكثر فاعلية في تفتيح البشرة، يخلصان من البقع الغامقة بكل سهولة وسرعة. خطوات الوصفة: من الضروري أن ندرك أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c، ولذا يعد عنصرا فعالا في التخلص من الجلد الميت. احضري الآتي: ● ملعقة كبيرة من العسل. ● ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ● ملعقة صغيرة حليب. ضعي المكونات في وعاء. اخلطي المكونات جيدا. طبقي الخليط على بشرة وجهك وعلى يديكي برفق، اتركي الخلطة على تلك المناطق بمعدل ربع ساعة، اشطفي الوجه واليدين بماء فاتر. تبييض اليدين تبييض اليدين وصفة جل الصبار المذهلة التي تخلص من الاسمرار: جهزي ملعقة كبيرة من جل الصبار. جهزي ملعقة كبيرا أيضا من زيت اللوز. اخلطي المكونات، ودلكي بها الوجه واليدين. أتركي الوصفة بمعدل نصف ساعة. قومي بشطف الوجه واليدين بماء بارد. مع الدوام على إستخدام الوصفة ستحصلي على بشرة نظيفة تخلو من آثار الإسمرار ويدين نظيفتين ذات بياض ناصع. قناع الحمص وماء الورد: يساعد الحمص على توحيد لون البشرة، لأنه غني بعناصر مفيدة للبشرة، كما يساعد الحمص على إزالة الدهون ويكون بمثابة حامي للبشرة من فقدان الرطوبة. تحضير قناع الحمص: ● مقدار ملعقة كبيرة من الحمص. ● مقدار من الماء الورد ويمكن استبداله بماء عادي نظيف. ● يخلط الماء والحمص؛ ويطبق كماسك على البشرة والرقبة واليدين. ● أتركي الخليط حتى يجف تماما. ● اشطفي البشرة واليدين والرقبة بماء فاتر، ثم اشطفي بماء بارد. موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات الوسوم

أسرع وصفات تفتيح الوجه واليدين،وهناك الكثير من علامات جمال المرأة، والتي تظهر في بشرة صافية خالية من البؤر والندبات والبقع الداكنة. كيف تتخلصي سيدتي من الإسمرار الذي يطارد جمالك، ويزعجك كثيرا؟ هناك بقع داكنة تصيب الوجه واليدين ولدينا الحلول السريعة من خلال اقوي وصفة تبييض الوجه واليدين في يومين، بدون أي مواد كيميائية. خلطات لتبيض الوجه واليدين في أسبوع لتبيض الوجه واليدين في أسبوع وصفة طبيعية من الليمون والعسل: العسل والليمون من العناصر الأكثر فاعلية في تفتيح البشرة، يخلصان من البقع الغامقة بكل سهولة وسرعة. خطوات الوصفة: من الضروري أن ندرك أن الليمون يحتوي على نسبة عالية من فيتامين c، ولذا يعد عنصرا فعالا في التخلص من الجلد الميت. احضري الآتي: ● ملعقة كبيرة من العسل. ● ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ● ملعقة صغيرة حليب. ضعي المكونات في وعاء. اخلطي المكونات جيدا. طبقي الخليط على بشرة وجهك وعلى يديكي برفق، اتركي الخلطة على تلك المناطق بمعدل ربع ساعة، اشطفي الوجه واليدين بماء فاتر. تبييض اليدين تبييض اليدين وصفة جل الصبار المذهلة التي تخلص من الاسمرار: جهزي ملعقة كبيرة من جل الصبار. جهزي ملعقة كبيرا أيضا من زيت اللوز. اخلطي المكونات، ودلكي بها الوجه واليدين. أتركي الوصفة بمعدل نصف ساعة. قومي بشطف الوجه واليدين بماء بارد. مع الدوام على إستخدام الوصفة ستحصلي على بشرة نظيفة تخلو من آثار الإسمرار ويدين نظيفتين ذات بياض ناصع. قناع الحمص وماء الورد: يساعد الحمص على توحيد لون البشرة، لأنه غني بعناصر مفيدة للبشرة، كما يساعد الحمص على إزالة الدهون ويكون بمثابة حامي للبشرة من فقدان الرطوبة. تحضير قناع الحمص: ● مقدار ملعقة كبيرة من الحمص. ● مقدار من الماء الورد ويمكن استبداله بماء عادي نظيف. ● يخلط الماء والحمص؛ ويطبق كماسك على البشرة والرقبة واليدين. ● أتركي الخليط حتى يجف تماما. ● اشطفي البشرة واليدين والرقبة بماء فاتر، ثم اشطفي بماء بارد. موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 ورابط وزارة الموارد وخطوات تحديث البيانات

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