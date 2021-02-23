طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت مثل الجاهزة تمامًا

طريقه عمل النوتيلا في البيت بمذاق لذيذ وشهي للغايه، حيث تعد كريمة الشيكولاته من افضل الأشياء التي تعشقها الأطفال والكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ والذي لا يقدر على مقاومته أي أحد، وتعد النوتيلا من الأشياء باهظة الثمن لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل النوتيلا في المنزل بأقل تكلفه وبطعم لذيذ مثل الجاهز تماما، لذلك إليكم خطوات عمل النوتيلا في البيت. طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت المكونات: كوب من البندق.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقة من الكاكاو.

ربع ملعقة من الفانيليا السائلة.

ذرة من الملح.

450 جرام من الشيكولاته.

سكر. طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية أحضري صينية مناسبة وضعي فيها البندق وادخليه في الفرن على درجة حراره 180 وذلك لمدة 10 دقائق حتى يتم تحميص البندق جيدا، يراعى أن لا يتم وضع حبات البندق على بعضها البعض، ولابد من وجود بعد المسافات بينهم حتى يتمحص جيدا.

بعد ذلك نقوم بإخراج صينية الفرن ونقوم بأخذ البندق المحمص ونضعه على طرف قطعة من القماش حتى يتم التخلص من الطبقة البنية الرقيقة التي تحيط به من الخارج ثم نتركه جانبا.

ثم نضع كميه الشيكولاته الموجودة لدينا في وعاء على حمام مائي ساخن حتى يذوب تماما ويصبح ناعم وسلس ثم يترك جانبا حتى يبرد. طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية بعد ذلك نضيف البندق في محضر الطعام و نبدأ في خفقه جيدا حتى يصبح ناعم، ثم يضاف إليه كل من الملح والزيت والسكر الناعم وملعقة الكاكاو والفانيليا، ويتم خفقهم سوياً حتى تصبح المكونات ناعمة للغاية.

وأخيرا نضيف الشيكولاته المذابة إلى الخليط السابق و يتم خفقها مرة أخرى في المحضر الكهربائي حتي تمتزج الشيكولاته مع باقي المكونات، و تصبح النوتيلا جاهزه للتخزين.

بعد ذلك يمكنك تصفية خليط النوتيلا بواسطة المصفاة الناعمة للتخلص من أي كتل غير مرغوب فيها.

ويتم الاحتفاظ بالنوتيلا في برطمان محكم الغلق وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442 الوسوم

طريقه عمل النوتيلا في البيت بمذاق لذيذ وشهي للغايه، حيث تعد كريمة الشيكولاته من افضل الأشياء التي تعشقها الأطفال والكبار والصغار نظرا لمذاقها الشهي واللذيذ والذي لا يقدر على مقاومته أي أحد، وتعد النوتيلا من الأشياء باهظة الثمن لذا تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل النوتيلا في المنزل بأقل تكلفه وبطعم لذيذ مثل الجاهز تماما، لذلك إليكم خطوات عمل النوتيلا في البيت. طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت طريقة عمل النوتيلا بالبندق في البيت المكونات: كوب من البندق.

2 ملعقة من الزيت النباتي.

ملعقة من الكاكاو.

ربع ملعقة من الفانيليا السائلة.

ذرة من الملح.

450 جرام من الشيكولاته.

سكر. طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية أحضري صينية مناسبة وضعي فيها البندق وادخليه في الفرن على درجة حراره 180 وذلك لمدة 10 دقائق حتى يتم تحميص البندق جيدا، يراعى أن لا يتم وضع حبات البندق على بعضها البعض، ولابد من وجود بعد المسافات بينهم حتى يتمحص جيدا.

بعد ذلك نقوم بإخراج صينية الفرن ونقوم بأخذ البندق المحمص ونضعه على طرف قطعة من القماش حتى يتم التخلص من الطبقة البنية الرقيقة التي تحيط به من الخارج ثم نتركه جانبا.

ثم نضع كميه الشيكولاته الموجودة لدينا في وعاء على حمام مائي ساخن حتى يذوب تماما ويصبح ناعم وسلس ثم يترك جانبا حتى يبرد. طريقة عمل النوتيلا الاقتصادية بعد ذلك نضيف البندق في محضر الطعام و نبدأ في خفقه جيدا حتى يصبح ناعم، ثم يضاف إليه كل من الملح والزيت والسكر الناعم وملعقة الكاكاو والفانيليا، ويتم خفقهم سوياً حتى تصبح المكونات ناعمة للغاية.

وأخيرا نضيف الشيكولاته المذابة إلى الخليط السابق و يتم خفقها مرة أخرى في المحضر الكهربائي حتي تمتزج الشيكولاته مع باقي المكونات، و تصبح النوتيلا جاهزه للتخزين.

بعد ذلك يمكنك تصفية خليط النوتيلا بواسطة المصفاة الناعمة للتخلص من أي كتل غير مرغوب فيها.

ويتم الاحتفاظ بالنوتيلا في برطمان محكم الغلق وتوضع في الثلاجة لحين الاستخدام. "الآن" موعد صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين عام 1442

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