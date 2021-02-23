أفضل طريقه لعمل كيك البرتقال الهشه في الخلاط بكل أسرارها

تطلب كثير من السيدات في البيوت معرفه الطريقة الصحيحة لعمل كيك البرتقال الهشه والتي تكون لذيذه يحبها الأطفال وكذلك الكبار سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أسرار نجاح الكيك و كيف تخرج في افضل صورة، كما يمكن عمل أشكال كثير للكيك منها كيك باللبن وكيك بالشيكولاتة، وكيك الفراولة، وكيك الأناناس، وكيك بالماء فقط.مكونات كيك البرتقال
- كوبان ونصف كوب من الدقيق
- نستخدم كيس البكينج باودر
- واحد كوب عصير برتقال ومعه بشر 2 برتقالة
- كوب إلا ربع من الزيت ويمكن أن يكون نصف هذه الكمية سمن والباقي زيتاو يكون زيت فقط وهذا أفضل لضمان هشاشة الكيك
- واحد كوب من السكر
- نصف كوب من النشا
- ثلاث بيضات ومعهم ثلاث أكياس من الفانيليا
- ملعقتين خل
- أولا نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه المكونات الجافة حيث نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونضيف النشا وزره ملح ونقوم بخلطهم معاً جيداً ونتركهم جانباً
- ثم نقوم بإحضار الخلاط ونضع فيه كل المكونات السائلة وهي البيض والسكر وعصير البرتقال والفانيليا وبشر البرتقال والزيت وملعقتين خل وهي للرفع لجعل الكيك هشه
- بعد ذلك نقوم بضرب هذه المكونات في الخلاط جيداً حتى تمام الامتزاج
- وبعد ذلك نقوم بوضعها على خليط الدقيق والبيكنج باودر والنشا ثم نقوم بتقليبه جيدا عن طريق مضرب السلك العادي اليدوي وفي نفس الوقت نقوم بإشغال فرن البوتاجاز على درجه حراره 180 درجة
- وبعد ذلك نحضر صنية مناسبة للكيك ونغلف الصنية بالدقيق والزيت ثم نضع الخليط في الصينية
- نتركها في الفرن لمده ساعة إلا ربع على نفس درجه الحرارة 180 وبعد ذلك نقوم باختبارها عن طريق خلة الأسنان وبعد أن أتأكد أنها قد استوت تماما نقوم بإخراجها من الفرن حيث نجد أن لونها اصبح ذهبي جميل ونقوم بتقسيمها وسرقتها هشه ورائعه
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تطلب كثير من السيدات في البيوت معرفه الطريقة الصحيحة لعمل كيك البرتقال الهشه والتي تكون لذيذه يحبها الأطفال وكذلك الكبار سوف نتعرف من خلال هذا المقال على أسرار نجاح الكيك و كيف تخرج في افضل صورة، كما يمكن عمل أشكال كثير للكيك منها كيك باللبن وكيك بالشيكولاتة، وكيك الفراولة، وكيك الأناناس، وكيك بالماء فقط.مكونات كيك البرتقال
- كوبان ونصف كوب من الدقيق
- نستخدم كيس البكينج باودر
- واحد كوب عصير برتقال ومعه بشر 2 برتقالة
- كوب إلا ربع من الزيت ويمكن أن يكون نصف هذه الكمية سمن والباقي زيتاو يكون زيت فقط وهذا أفضل لضمان هشاشة الكيك
- واحد كوب من السكر
- نصف كوب من النشا
- ثلاث بيضات ومعهم ثلاث أكياس من الفانيليا
- ملعقتين خل
- أولا نقوم بإحضار إناء ثم نضع فيه المكونات الجافة حيث نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونضيف النشا وزره ملح ونقوم بخلطهم معاً جيداً ونتركهم جانباً
- ثم نقوم بإحضار الخلاط ونضع فيه كل المكونات السائلة وهي البيض والسكر وعصير البرتقال والفانيليا وبشر البرتقال والزيت وملعقتين خل وهي للرفع لجعل الكيك هشه
- بعد ذلك نقوم بضرب هذه المكونات في الخلاط جيداً حتى تمام الامتزاج
- وبعد ذلك نقوم بوضعها على خليط الدقيق والبيكنج باودر والنشا ثم نقوم بتقليبه جيدا عن طريق مضرب السلك العادي اليدوي وفي نفس الوقت نقوم بإشغال فرن البوتاجاز على درجه حراره 180 درجة
- وبعد ذلك نحضر صنية مناسبة للكيك ونغلف الصنية بالدقيق والزيت ثم نضع الخليط في الصينية
- نتركها في الفرن لمده ساعة إلا ربع على نفس درجه الحرارة 180 وبعد ذلك نقوم باختبارها عن طريق خلة الأسنان وبعد أن أتأكد أنها قد استوت تماما نقوم بإخراجها من الفرن حيث نجد أن لونها اصبح ذهبي جميل ونقوم بتقسيمها وسرقتها هشه ورائعه
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