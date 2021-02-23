تحذير: اقنعة الوجه تؤثر سلبا على صحة الاسنان واللثة

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية أواخر العام 2019 وحتى اليوم، نعمد لارتداء اقنعة الوجه والكمامات لحماية انفسنا من الاصابة بمرض كورفيد-19، خصوصاً في الاماكن المزدحمة والمغلقة حيث تكثر احتمالات اتنقال العدوى من شخص مصاب لآخرين أصحاء.

وعلى الرغم من الحماية الكبيرة التي توفرها لنا اقنعة الوجه بوجه الفيروس التاجي الذي يشهد تحولات وطفرات جينية متعددة، إلا انها قد تحمل بعض التأثير السلبي على صحة بعض أعضاء الوجه ومنها الفم.

ويحذر الخبراء من ان ارتداء اقنعة الوجه لوقت طويل، قد يتسبب في تراجع صحة الاسنان واللثة بشكل كبير.

اقنعة الوجه تؤثر سلباً على صحة الاسنان واللثة

هذا ما حذر منه غنيادي شارغورونسكي، طبيب الاسنان الروسي في حديثة لقناة "زفيزادا" الروسية، مضيفاً ان تغطية الانف والفم لفترات طويلة يحد من تدفق الرطوبة، ما يسبب جفاف الفم وتسريع تطور تسوس الاسنان وامراض اللثة.

كما اعتبر الطبيب الروسي ان ارتداء اقنعة الوجه أمر ضروري لمواجهة عدوى فيروس كورونا، لكن من الضروري كذلك أخذ فترات بين الحين والآخر، للسماح للكائنات الدقيقة المرضية بالخروج من الفم وعدم تسببها في مشاكل التسوس.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، اعتبر شارغورونسكي ان ارتداء اقنعة الوجه لوقت طويل، يمكن أن يثير مشكلة أخرى تتمثل في ظهور رائحة الفم الكريهة. وأوصى بضرورة تنظيف الاسنان بشكل مستمر وشطف الفم بالمياه جيداً.

علاقة امراض اللثة بتفاقم اعراض فيروس كورونا

في حديث الى موقع "دوت الخليج"، أفاد الدكتور ثامر ذيب، استشاري طب الأسنان في سمايل استوديو طبي، ان دراسات أجريت حديثاً من مجلات علمية مرموقة ربطت بين امراض اللثة وحدة وخطورة الاعراض المرافقة لكوفيد-19.

ما يعني ان المصابين بفيروس كورونا ويعانون من امراض اللثة، هم في دائرة الخطر اكثر من غيرهم من حيث شدة الاعراض المصاحبة لهذا المرض. مضيفاً ان ارتداء الكمامة بشكل عام يضاعف من تكاثر البكتيريا داخل الفم.

وتشدد هذه الدراسات على ان الفم هو بوابة الجسم بالكامل، لهذا ينصح د. ذيب الجميع بضرورة الاعتناء بصحة الفم والاسنان اثناء ارتداء الكمامة، وضمان خلو الفم والاسنان من اية امراض بشكل عام وخصوصاً خلال جائحة كوفيد-19.

وعليه يجب الحرص على ان تكون الحجرة الفموية نظيفة دوماً باستخدام فرشاة الاسنان، والتنظيف بين الاسنان، واستخدام الخيط السني او فراشي الاسنان الخاصة بذلك.

كذلك ينصح د. ذيب باستخدام المطهرات او المضامض الفموية التي تتوفر في الاسواق بانواع مختلفة وهي قادرة على تقليل نسبة كوفيد-19 داخل الفم.