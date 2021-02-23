ماهي فوائد حمص الشام لمريض السكر والقلب، دوت الخليج فوائد عديدة تتلخص في كون الحمص من الأطعمة التي يسمح لكل من مريض السكري ومريض القلب بتناولها، فهو يساهم في السيطرة على الأعراض ويعزز الصحة العامة للسيطرة على المرض.

ماهي فوائد حمص الشام لمريض السكر والقلب:

ذكر موقع "ويب طب" أن الحمص غني بعدد من العناصر الغذائية المفيدة لمريض السكري ولمريض القلب مثل الألياف والسكريات والدهون المفيدة والبروتينات والكالسيوم والبوتاسيوم وحمض الفوليك، ولذلك فهو يحقق الفوائد التالية:

الدهون المفيدة في الحمص تطيل فترة الشبع من خلال إبطاء الامتصاص للكربوهيدرات وتقليل وتيرة تفريغ المعدة، مما يساعد في السيطرة على مرض السكري.

الحمص يناسب مريض السكري فهو لا يسبب ارتفاع في مستوى السكر في الدم.

الألياف في الحمص تجعل منه بديلاً صحياً للأطعمة النشوية كالأرز والبطاطا والمكرونة.

يعرف عن الحمص بفضل خواصه الغذائية فعاليته في الوقاية من أمراض القلب.

يحتوي الحمص على مضادات أكسدة تحمي مرضى القلب والسكري من الأمراض السرطانية.

البروتينات و الفيتامينات في الحمص تقي من مضاعفات مرض السكري.

الحمص يساعد في السيطرة على الشهية ويزيد من الإحساس بالشبع، وبالتالي فإنه طعام مناسب للسيطرة على الوزن، حيث يعرف أن زيادة الوزن تزيد من مضاعفات أمراض السكري و القلب.

يثبط الحمص من عمل كل من الأحماض الدهنية الحرة في البلازما والجلوكاجون وهرمون النمو.

يحتوي الحمص على فيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين د وهي من العناصر التي تعزز من الوظائف الإدراكية للدماغ.

حمض الفوليك في الحمص يحمي من تأثير مرض السكري وأمراض القلب على الحالة النفسية.

يمكن لأمراض السكري والقلب أن تؤثر على البشرة والجلد لدى المرضى والحمص يساهم في تأخير ذلك التأثير.

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