خلطة عمانية مذهلة لصبغ الشعر الأبيض ستغير شعرك للابد تغطية الشيب نهائيا بدون حناء

وصفات التخلص السريع من الشيب المبكر، الشيب المبكر هو ظهور الشعر بلون ابيض أو رمادي، وتزداد حدة ظهور الشعر الأبيض وحدة بوحدة، إلى أن تصبح فروة الرأس بيضاء بالكامل.

عندما يصاب الشخص في مرحلة عمرية مبكرة بالشيب، تنتابه حالة نفسية مزمنة، لذا اقوى عمليات التخلص من الشيب تجدها في الوصفات الطبيعية.

صبغة طبيعية للشيب

الشاي الأسود من ضمن الوصفات التي تم تخصيصها كأفضل وصفات طبيعية تقضي عبَلي مشاكل ظهور الشعر الأبيض، لأنه يمتلك قدرة عجيبة على جعل فروة الرأس ذات قتامة.

مكونات وصفة الشاي الأسود:

مقدار ملعقتان كبيرتان شاي أسود.

مقدار كوب من الماء.

الطريقة المستخدمة في التخلص من الشعر الابيض:

يتم خلط الشاي والماء ويتم غلى المكونات حتى يتخمر الشاي.

أتركي الخليط، حتى يبرد تماما.

ضعي الخليط على الشعر ودلكي به الفروة جيدا، ومن ثم يترك على فروة الرأس ساعة تقريبا.

اغسلي شعرك سيدتي بشامبو يخلو من الكبريت.

اغسلي شعرك ببلسم مناسب.

يجب تكرار الوصفة بمعدل مرتين أو ثلاثة مرات في كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

وصفة الريحان للتخلص السريع من الشيب:

يجب أن نشير بأن الريحان من النباتات التي تعمل على توحد لون الشعر، حيث أنه يساعد بشكل كبير في إعادة لون الشعر للونه الطبيعي.

جهزي حفنة من أوراق الريحان، مع كوبين ماء، وضيفي إليهم واحد ملعقة صغيرة من الروز ماري.

أتركي الخليط يغلي في قدر على النار، مدة حوالي 10 دقائق.

حافظي الخليط الناتج في زجاجة بخاخة، ويتم رش الشعر من الوصفة وبخاصة الشعر الابيض.

يترك الشعر إلى أن يجف تماما، ولا يجب أن تغسليه.

مع تكرار تلك الوصفة أسبوعيا ستحصلين على نتيجة رائعة في ازالة الشيب المبكر.