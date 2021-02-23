تكثيف الشعر من الأمام في أسبوع بسرعة فائقة بمكونات طبيعية

تكثيف الشعر من الأمام في أسبوع بمكونات طبيعية من المنزل بسرعة فائقة، حيث يعد الشعر هو مظهر الجمال الخارجي لكل السيدات، فيصبح حلم كل فتاة في أي مكان في العالم بالحصول على شعر ناعم وطويل وكثيف مثل ذيل الحصان، يصبح الشعر خفيف في مقدمة الرأس من الأمام مع مرور الوقت بسبب تساقط الشعر، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب منها التقدم في العمر أو وجود عامل وراثي أو بعض الحالات النفسية التي يمر بها العديد من الناس.

ينصح الأطباء المتخصصين في علاج الشعر بالتوقف عن استخدام المشط البلاستيكي الذي يبث موجات كهربائيه تعمل على تساقط الشعر؛ واستبداله بمشط خشبي قبل البدء في علاج تكثيف الشعر من الأمام.

تكثيف الشعر من الأمام في أسبوع

إليكم بعض النصائح والوصفات الطبيعية التي تساعد على تكثيف الشعر في أسبوع عن طريق الخلطات التالية:

خلطة الزيوت: تحتوي هذه الخلطة على أسرع زيوت لتطويل الشعر، قومي بوضع معلقتين من زيت جوز الهند مع معلقتين من زيت اللوز ومعلقة من زيت الأركان، يتم خلط المكونات جيداً حتى تتجانس ثم ضعيه على شعرك يومياً قبل النوم لمدة أسبوع. الثوم: يمكنك تكثيف الشعر بالثوم في أسبوع كما استخدمته إحدى الفتيات وأوضحت ذلك في عنوان “تجربتي في أيقاف تساقط الشعر“، قومي بتقطيع الثوم إلى قطع صغيرة وضعي عليها معلقة من العسل ومعلقة من زيت الزيتون، يتم خلط المكونات ثم تدليك فروة الرأس من الأمام ثم توزيعه على الشعر بالتساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف، يترك لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الدافئ والشامبو مع تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر كامل.

تكثيف الشعر بسرعة فائقة

يمكنك تكثيف الشعر بسرعة فائقة عن طريق ماسك الموز، قومي بهرس حبة من الموز مع وضع معلقة من عسل النحل، ضعي الخليط على شعرك بواسطة المشط الخشبي مع تدليك فروة الرأس برفق، يترك الماسك على الشعر لمدة ساعة مع ارتداء قبعة الاستحمام، اغسلي شعرك بماء دافئ وشامبو طبي مع تكرار هذه الوصفة يومياً لمدة أسبوع للحصول على نتيجة فعّالة باستخدام ماسك الموز في تكثيف الشعر من الأمام.