طريقة عمل الكليجا القصيمية أشهر حلى من المطبخ السعودي الشعبي

طريقة عمل الكليجا القصيمية ، من المطبخ السعودي الشهير، وهو أشهر نوع حلى قصيمي في السعودية، ومن المعروف أن الوجبات القصيمية سواء في الطهي أو الحلى السعودي، من أشهى وأطيب الأكلات والحلويات التي تميز المطبخ السعودي عمومًا، ومن المؤكد أنك قد جربت طريقة عمل حلى الأوريو البارد، ولكن الكليجا القصيمية حلى شعبي قديم، من الموروث الثقافي السعودي، ويمكنك تجربة طريقة الكليجا الهشة، وطريقة الكليجا السريعة مع سر نجاح الكليجا بدبس التمر، خاصة وأنك تحصلين على كليجا منفوخة بالدبس، يمكنك تناولها في المساء مع مشروب دافيء.

يمكنك حشو الكليجا بأي حشوات شهية، حسب رغبتك ورغبة أفراد أسرتك، وسوف تحصلين على كليجا منفوخة هشة وسريعة، تذوب في فمك بسهولة، وتمنحك طاقة لا تقاوم، خاصة إذا ما كانت حشوة الكليجا بدبس التمر الشهي.

كوب من السكر الناعم.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة ونصف كبيرة من الليمون الأسود الجاف.

كوب من الطحين الأبيض.

4 أكواب من الطحين الأسمر.

كوب من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

½ كوب من الحليب البودر.

ثلث كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كوب وثلث من الماء الدافيء.

في وعاء عميق، قومي بمزج الطحين الأبيض والأسمر مع السمن. اخلطي المكونات لديك جيدًا حتى تمام التجانس. ابدئي في إضافة السكر والحليب البودر، وامزجيهم مع الطحين والسمن جيدًا. سوف تبدأ المكونات في التماسك والتحول إلى عجين الكليجا الهشة، هنا قومي بإضافة الماء الدافيء بالتدريج، مع العجن جيدًا حتى يكون لديك عجين كليجا متماسكة. اتركي عجين الكليجا ترتاح قليلًا، لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. امزجي باقي المقادير لديك، في وعاء منفصل عن العجين، لتكوين حشو الكليجا القصيمية. قومي بفرد عجين الكليجا، ثم شكليها على هيئة كرات وافرديها على راحة يديك، ثم ضعي بها الحشو، ثم أغلقيها وقومي بلفها على هيئة كرة مرة أخرى. قومي بضغط كرات الكليجا القصيمية، بأصابعك قليلًا على طريقة كعك العيد مثل الجاهز، ولكن لا تجعلي كرات الكليجا سميكة، حتى تنضج من كل الاتجاهات، وهذا سر نجاح الكليجا. أحضري صينية الخبز، وضعي بها ورق زبدة، ثم ضعي عليها كرات الكليجا الهشة السريعة، وادهنيها من الأعلي بقليل من صفار البيض بفرشاتك. أدخلي صينية الخبز، إلى الفرن الساخن عند درجة حرارة 180 درجة مئوية. اتركي الكليجا القصيمية الهشة حتى تنضج، وتحصل على لون من الأعلى، ثم اتركيها تبرد قليلًا وقدميها لأفراد أسرتك مع مشروب دافيء، أو مع وجبة الإفطار.